ABD ve İran arasında nükleer kriz: Yeni bir savaş sinyali mi? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail’in yerini Fransa alacak!

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir aldığı kararlarla hem ekonomiyi hem de dünyadaki dengeleri sarsmaya devam ediyor. Bir yandan Çin ile devam eden ticaret savaşları diğer taraftan İran ile 12 Nisan'da Umman'da yapılacak nükleer silah toplantısı öncesi uzlaşı sağlanması beklenirken ani bir çıkışla savaş tehdidinde bulunması gerilimi tırmandırdı. Trump, İran'ın olası bir anlaşmazlık durumunda savaş tehdidinde bulunarak İsrail'in de sürece destek vereceğini açıkça söylemesi üzerine gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. Peki İran ve ABD'nin nükleer anlaşması olmazsa savaş mı başlayacak? ABD İran'ın bombalayabilir mi? İsrail ve ABD İran'a karşı yeni bir savaşa mı giriyor? A Haber canlı yayınında Arka Plan programında gazeteci Mete Sohtaoğlu olası bir savaş durumunu ele alarak çarpıcı yorumlarda bulundu.

"ASKERİ TATBİKAT İRAN İLE GERİLİMİ ARTIRIYOR"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: ABD Diego Garcia'daki askeri üssünde 13 bin kilometre menzilli füzenin atış denemeleri yapılması nedeniyle İran'ın durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek "İran'ın 6 adet ağır bombardıman uçağı var. Sayısının artıp artmayacağını bilmiyoruz. Carl Wilson yeni bir uçak gemisi önümüzdeki hafta Orta Doğu'ya gelecek. Asya'da tatbikatta olan bu kadar büyük bir yığınağın gelmesiyle ortada devasa bir askeri yığılma var. Bu askeri yığınağın günlük maliyeti dışında gücün İsrail'e destek dışında başka bir anlamı var. Bu güç kolay kolay geri çekilecek bir mevzuda değil."