ABD ve İran arasında nükleer kriz: Yeni bir savaş sinyali mi? A Haber'de çarpıcı yorum: İsrail'in yerini Fransa alacak!
ABD Başkanı Trump, dün gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni bir krize yol açtı. 12 Nisan'da İran ile ABD arasında yapılacak nükleer silah konulu toplantı öncesi Trump, olası bir anlaşmazlık durumunda İran'a savaş tehdidinde bulundu. Trump yaptığı açıklamasında 'İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye yaparız ve İsrail'de bu sürece dahil olur' ifadelerini kullandı. Trump, Netanyahu ile birlikte İran'a saldırmayı mı hedefliyor? Yapılan tehdidin arka planındaki nedir? Orta Doğu'da yeni bir savaş sinyali mi? ABD İran'ın bombalarsa ne olacak? A Haber ekranlarında gazeteci Mete Sohtaoğlu olası bir savaş durumu be bölgede planlananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir aldığı kararlarla hem ekonomiyi hem de dünyadaki dengeleri sarsmaya devam ediyor. Bir yandan Çin ile devam eden ticaret savaşları diğer taraftan İran ile 12 Nisan'da Umman'da yapılacak nükleer silah toplantısı öncesi uzlaşı sağlanması beklenirken ani bir çıkışla savaş tehdidinde bulunması gerilimi tırmandırdı. Trump, İran'ın olası bir anlaşmazlık durumunda savaş tehdidinde bulunarak İsrail'in de sürece destek vereceğini açıkça söylemesi üzerine gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. Peki İran ve ABD'nin nükleer anlaşması olmazsa savaş mı başlayacak? ABD İran'ın bombalayabilir mi? İsrail ve ABD İran'a karşı yeni bir savaşa mı giriyor? A Haber canlı yayınında Arka Plan programında gazeteci Mete Sohtaoğlu olası bir savaş durumunu ele alarak çarpıcı yorumlarda bulundu.
"ASKERİ TATBİKAT İRAN İLE GERİLİMİ ARTIRIYOR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: ABD Diego Garcia'daki askeri üssünde 13 bin kilometre menzilli füzenin atış denemeleri yapılması nedeniyle İran'ın durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek "İran'ın 6 adet ağır bombardıman uçağı var. Sayısının artıp artmayacağını bilmiyoruz. Carl Wilson yeni bir uçak gemisi önümüzdeki hafta Orta Doğu'ya gelecek. Asya'da tatbikatta olan bu kadar büyük bir yığınağın gelmesiyle ortada devasa bir askeri yığılma var. Bu askeri yığınağın günlük maliyeti dışında gücün İsrail'e destek dışında başka bir anlamı var. Bu güç kolay kolay geri çekilecek bir mevzuda değil."
"ANLAŞMA NÜKLEER PROGRAMIN TAMAMEN BİTİRİLMESİ"
Sohtaoğlu açıklamalarının devamında 2 senaryonun önümüze çıktığını ifade ederek "Netanyahu'ya ABD ilk defa İran'ın direkt yüzyüze bir görüşmeye girdiğini söylenmiş ve Netanyahu'nun duruma şoke olduğu söyleniyor. Bu meselede ise detaylar şunlar: İran'ın nükleer programdan tamamen vazgeçmesi aynı zamanda kıtalararası balistik füze programını durdurması ve tehlike olmayacak şekilde yaptırımları kaldırmasıdır. Bu ilişkilerin geliştirilmesi üzerine kuruludur. Anlaşma nükleer programın tamamen bitirilmesi ve bitirilmemesi üzerinedir. İran bunu bitirmez."
"LİBYA'YA YAPILAN BOMBARDIMAN İRAN'A UYGULANMAK İSTİYOR"
2015'teki anlaşma gibi olmasını istediğini ve Netanyahu'nun sinsi bir benzetmesi olduğunun altını çizen Sohtaoğlu; "Libya'da da 2003'te yılında benzer bir nükleer anlaşma olmuştu ve Libya bombalanmıştı. Libya'nın nükleer programı çökertilerek bombalanmıştı. Şimdi aynı senaryonun benzeri İran'da denenmek istiyor."
ABD'NİN İRAN'I BOMBALAMA İHTİMALİ VAR
İran'ın akıllı bir ülke olduğuna değinen Sohtaoğlu, "İran'ın nükleer tesisleri genellikle dağlık bölgelerdedir. 3 tiptir ve tek bir tesis tek bir iş yapmaz. Dağınıktır ve dağın içine gömülmüş yer altında bulunur. Dağlık yerleri ABD'nin bombalama ihtimali var fakat İran'ı tamamen vurarak yönetimi değiştireceklerini şuan için düşünmüyorum. Şuan Nükleer programın bitirilip bitirilmemesi üzerine pazarlık var. İkincisi ise İran'ın Avrupa'yı vuracak kıtalararası balistik füzenin programının Avrupa'yı tehdit etmeyecek hale getirilmesidir."
"İSRAİL'İN YERİNİ FRANSA ALACAK"
Mete Sohtaoğlu ABD'nin İsrail'e desteğinin artık önemli olmadığını belirterek asıl hedefin İsrail'in değil Fransa'nın olduğuna dikkat çekti. Sohtaoğlu "İsrail'in yerini Fransa alacak. Fransa resmi bir açıklamayla İsrail'in kaygılarını paylaştığını ve İran'ın nükleer programının durdurulması ve çökertilmesi meselesini Tel Aviv ile aynı fikirde olduklarını ve askeri hamlede İsrail'e destekte bulunabileceklerini açıkladı. ABD'nin askeri yetenekleri yerine Fransa'nın bir boşluğu doldurabilir mi buna bakmak lazım. Fransa böyle bir meselenin İran'a karşı bir tutum alacağını yer alacağını resmi bir dille göstermiş oldu." dedi.
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