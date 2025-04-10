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ABD Başkanı Trump Türkiye'ye mi geliyor? ABD basını tarih vererek duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 20:11 Güncelleme: 10.04.2025 22:46
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ABD Başkanı Trump Türkiye’ye mi geliyor? ABD basını tarih vererek duyurdu

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceğini duyurdu. Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam katıldığı canlı yayın programında 'Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?' sorusuna da 'İkisi de olabilir.' şeklinde yanıtlamıştı.

Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Trump'a ilişkin dikkat açıklamalar geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Kanalın, bir Beyaz Saray yetkilisi ile konuya aşina diğer iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkındaki soruya, "Hazırlık şöyle var, liderlerin artık irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağını şu anda konuşuyoruz." yanıtını vermişti.

Fidan, "Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?" sorusunu da "İkisi de olabilir." şeklinde yanıtlamıştı.

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ABD Başkanı Trump Türkiye’ye mi geliyor? ABD basını tarih vererek duyurdu ABD Başkanı Trump Türkiye’ye mi geliyor? ABD basını tarih vererek duyurdu ABD Başkanı Trump Türkiye’ye mi geliyor? ABD basını tarih vererek duyurdu

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