Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ABD’den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler

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"FARKINDAYIZ"

Macron'un, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine dair sözleriyle ilgili Bruce, "Elbette, Fransız hükümetinin açıklamalarıyla ilgili olarak atıfta bulunduğunuz raporların farkında olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Bruce, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak yerine ABD'nin, bundan sonra da tüm esirleri geri getirmek için "İsrail'in yanında kararlı bir şekilde" durmaya devam edeceğini belirtti.