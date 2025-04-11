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Fransa'nın Filistin'i tanıma kararına ABD'den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 01:30
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Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ABD’den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerinin sinyalini vererek 'önümüzdeki aylarda' bu kararı alabileceklerini söylemişti. Fransa'nın bu açıklamasına ABD'den dikkat çeken bir tavır geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Filistin devletini tanıyabileceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili soruyu geçiştirmekle yetindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin devletini tanıyabileceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili soruyu geçiştirdi.

Bruce, Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"FARKINDAYIZ"

Macron'un, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine dair sözleriyle ilgili Bruce, "Elbette, Fransız hükümetinin açıklamalarıyla ilgili olarak atıfta bulunduğunuz raporların farkında olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Bruce, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak yerine ABD'nin, bundan sonra da tüm esirleri geri getirmek için "İsrail'in yanında kararlı bir şekilde" durmaya devam edeceğini belirtti.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

GAZZE VE FİLİSTİN İÇİN "YENİ POLİTİKA" REÇETESİ

"Hamas'ın yenilgisi, çığır açan İbrahim Anlaşmaları ve yıkıcı 7 Ekim saldırıları Orta Doğu'yu sonsuza dek değiştirdi." şeklinde konuşan Bruce, "Gazzeliler ve Filistinliler için nihayetinde daha iyi bir yaşamla sonuçlanacak yeni politika reçeteleri keşfetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 Nisan'da, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini açıklamıştı.

Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." demişti.

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Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ABD’den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ABD’den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ABD’den kaçıngan tavır! Geçiştirdiler
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