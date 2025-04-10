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Ankara'da eğitime kar engeli! Vali Şahin duyurdu: Bugün okullar tatil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 22:13 Güncelleme: 11.04.2025 00:05
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Ankara’da eğitime kar engeli! Vali Şahin duyurdu: Bugün okullar tatil

Ankara'da yarın okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini belirterek 'Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.' dedi.

Ankara'da yarın okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL!

Vali Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini belirterek "Yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Vali Şahin'in X hesabından yapılan paylaşımVali Şahin'in X hesabından yapılan paylaşım

Vasip Şahin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Ankara’da eğitime kar engeli! Vali Şahin duyurdu: Bugün okullar tatil Ankara’da eğitime kar engeli! Vali Şahin duyurdu: Bugün okullar tatil Ankara’da eğitime kar engeli! Vali Şahin duyurdu: Bugün okullar tatil
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