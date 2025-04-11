Başkan Erdoğan Antalya'da! Havalimanında çiçeklerle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından Antalya Havalimanında karşıladı.
20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen Antalya Diplomasi Forumu Belek'teki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.
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