Trafikte kurallar değişiyor! 32 madde kanun değişikliği için geri sayım
Trafikteki düzenlemelerle ilgili yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin 32 maddelik bir tasarının hazırlandığını açıkladı.
Trafikteki yeni düzenlemeler için adımlar atılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karayolları Trafik Kanunu"nda yapılacak değişikliklere ilişkin 32 maddelik bir kanun tasarısının hazırlandığını açıkladı.
32 MADDELİK DEĞİŞİM HAZIRLIĞI
Yerlikaya "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." ifadelerini kullandı.
BAYRAMDA ACI BİLANÇO
Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.
"HER GÜN BİR ŞEHRİMİZE KARA HABER DÜŞTÜ"
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayılar bir istatistik değil, her biri ayrı ayrı bir can. Yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.
PENDİK GİŞELERİNDEKİ PEŞ PEŞE İKİ KAZA
Peki, neydi bu kazaların nedeni? En başta aşırı hız geliyor. Kazaların yüzde 41'i hızdan kaynaklandı. Diğer sebepler arasında arkadan çarpma, geçiş önceliği ihlali, kırmızı ışıktan geçme gibi temel trafik kurallarına uymamak var. Pendik gişelerindeki o kaza. 4 öğretmenimiz yaşamlarını yitirdi. Dün de yine Pendik gişelerinde benzer kaza meydana geldi. O kazada da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
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