Trafikte kurallar değişiyor! 32 madde kanun değişikliği için geri sayım

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde acı bilançoyu açıkladı (AA)

"HER GÜN BİR ŞEHRİMİZE KARA HABER DÜŞTÜ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayılar bir istatistik değil, her biri ayrı ayrı bir can. Yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.

PENDİK GİŞELERİNDEKİ PEŞ PEŞE İKİ KAZA

Peki, neydi bu kazaların nedeni? En başta aşırı hız geliyor. Kazaların yüzde 41'i hızdan kaynaklandı. Diğer sebepler arasında arkadan çarpma, geçiş önceliği ihlali, kırmızı ışıktan geçme gibi temel trafik kurallarına uymamak var. Pendik gişelerindeki o kaza. 4 öğretmenimiz yaşamlarını yitirdi. Dün de yine Pendik gişelerinde benzer kaza meydana geldi. O kazada da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.