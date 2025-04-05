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CHP'de kurultay hareketliliği! Özgür Özel'e bir rakip daha...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.04.2025 17:32 Güncelleme: 05.04.2025 17:54
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CHP’de kurultay hareketliliği! Özgür Özel’e bir rakip daha...

Gözler CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştireceği kurultaya çevrilirken Özgür Özel'e karşı yeni adaylar da boy göstermeye devam ediyor. Kurultaya tek aday olarak giden Özgür Özel'e iki rakip çıktı.  CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın ardından Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı.

CHP'DE KURULTAY HAREKETLİLİĞİ
Kurultay öncesi CHP'de hareketlilik sürüyor. Parti, 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

Hatırlanacağı üzere Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İLK ADAY ÜMİT UYSAL
CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu dün duyurmuştu.

Ümit Uysal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birleşe Birleşe Kazanacağız. Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu'nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti'mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye'mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İKİNCİ ADAY BERHAN ŞİMŞEK
Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı. Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?
Aday olacağı iddia edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

21. Olağan Kurultayı'nda aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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