Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a skandal sözler! Eski Yunanistan Başbakanı'na sığındı | Papandreu İmamoğlu'nu akladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. Özel, ziyarette bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile bir araya geldi. Özel, yaptığı açıklamada Başlan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alarak, 'Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazdığımı Erdoğan kürekle kapatıyor. Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi Avrupa'dan koparıyor' dedi. Papandreou ise yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklarken, 'Bu mücadele otokrasi ile demokrasi arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi yalnızca İstanbul'da yapmıyoruz, Atina'da da yapıyoruz, Brüksel'de de yapıyoruz.' dedi. Papandreou'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
CHP lideri Özgür Özel ise belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek sokak çağrısı yaptı.
Ardından yerli ve milli kuruluşu açıkça hedef gösteren, vatandaşları buralardan alışveriş yapmamaya yönelik çağrılardan bulunan Özgür Özel, Türkiye genelinde boykot çağrısında bulundu.
Yaşanan gelişimeler sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile bir araya geldi.
ÖZGÜR ÖZEL ESKİ YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NA SIĞINDI
Özgür Özel eski Yunanistan Başbakanı'na sığınarak, "Bugün burada bizim siyasi akrabalarımız, kardeş partilerimiz var. Bizimle dayanışma için geldiler. Türkiye'deki yaşanan süreci çok yakından takip ediyorlar." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Özel, Türkiye'yi de şikayet etmeye devam ediyor. Bu seferde Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Ben Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir iki gün gidip Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması için ve Türkiye'nin demokrasi zeminde bulunması için mücadele verirken, Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi Avrupa'dan kopardığı gibi dünyada da zaten demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın, birkaç lig aşağı düşürüyor." skandal ifadelere yer verdi.
Özgür Özel'in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ise yaptığı açıklamada yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu akladı.
"BU MÜCADELEYİ YALNIZCA İSTANBUL'DA YAPMIYORUZ"
Papandreou açıklamasında, "Özgür Özel ile gurur duyuyoruz, Ekrem İmamoğlu ile gurur duyuyoruz, Türk halkıyla gurur duyuyoruz. Bu mücadele otokrasi ile demokrasi arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi yalnızca İstanbul'da yapmıyoruz, Atina'da da yapıyoruz, Brüksel'de de yapıyoruz." ifadelerine ye verdi.
TEPKİ YAĞDI
Papandreou'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o tepkiler...
Sevgili Yunanistan. Siz neden özgür özel ve ekrem papazoğlu ile gurur duyuyorsunuz ? Ne çıkarınız var ki?
imamoglu'nu size gönderelim o zaman biraz da Atina Belediye başkanlığı yapsın yesin bitirsin sizi
Bunu gören ve buna rağmen hala destekleyen var ya. İnadına Tayyip'ciyiz Yunanistan inadına. Bırakmak yok. Sizleri bir kez daha denize dökeceğiz inşallah. Merak etmeyin!
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