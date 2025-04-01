CHP'de kurultay savaşı başlıyor! Kılıçdaroğlu'ndan mesaj var! Aday mı olacak?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), pazar günü genel başkan seçimi için olağanüstü bir kurultay düzenleyecek. Kurultay öncesi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da kulislerde konuşulurken konuya ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili soruya kesin bir 'adayım' cevabı vermek yerine, adaylık için teklif alması durumunda aday olabileceğini belirtti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar sonrası, Özgür Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki CHP Genel Başkanlığı seçimiyle ilgili dosya, yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
ŞAİBELİ KURULTAY SONRASI SORU İŞARETLERİ
Ocak ayında başlatılan soruşturmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddiaları gündeme geldi.
LÜTFÜ SAVAŞ İPTAL DAVASI AÇTI
Tartışmalı CHP Kurultayı'nda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı.
SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN EV, ARABA, TELEFON, TABLET VE BAVULLARLA PARA...
Dava dilekçesinde bir çok kurultay delegesi ile konuştuğunu ve şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu aktaran Lütfi Savaş, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini öne sürdü.
KURULTAY KARARI İÇİN İPTAL BAŞVURUSUNA RET
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.
KILIÇDAROĞLU ADAY MI?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı, pazar günü genel başkan seçmek için olağanüstü toplanıyor.
CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına yönelik soruyu yanıtlarken, doğrudan "adayım" demedi, aday gösterilirse aday olabileceğinin işaretini verdi.
"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU NASIL ADAY OLABİLİR?
CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre, Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için bin 200 delegenin yüzde 5'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için 60 delegenin imzası gerekli. CHP Kurultay Yönetmeliği'nde bu durum şöyle düzenlendi:
"Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir."
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