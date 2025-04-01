CHP’de kurultay savaşı başlıyor! Kılıçdaroğlu’ndan mesaj var! Aday mı olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

KILIÇDAROĞLU NASIL ADAY OLABİLİR?

CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre, Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için bin 200 delegenin yüzde 5'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için 60 delegenin imzası gerekli. CHP Kurultay Yönetmeliği'nde bu durum şöyle düzenlendi:

"Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir."