İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında itiraf! Rüşvet çarkı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.





Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan T.E, CHP üyesi olduğunu belirterek, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü.



T.E. ifadesinde şunları kaydetti:





"(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) E.K'nin ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. E.K'ye işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A'ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı. 5 milyon lira A.K'ye verildi. Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların E.K'ye baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A'nın İmar AŞ'ye danışman olarak atandığını öğrendim."



VANİKÖY'DEKİ KAÇAK İNŞAAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YIKILMIŞTI

Tanık T.E'nin bahsettiği Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılarla ilgili ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos 2024'te bölgeye giderek inceleme yapmıştı. İzinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.



Ekiplerin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşa faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.



Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş insanı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıları Eylül 2024'te yıkmıştı.





CHP İSTANBUL İL BİNASININ ALINMASI KONUSU



Tanık T.E. ifadesinde kamuoyuna da yansıyan CHP İstanbul İl binasının alımı süreciyle ilgili de bilgi vermek istediğini söyledi.



Söz konusu binanın Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan Gül İnşaat isimli firmaya ait olduğunu söyleyen tanık T.E, "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyasına yatırılan paranın 600-700 bin lira olduğunu, toplanan paraların binanın tadilatı için anlaşılan firma üzerinden aklandığını öne sürdü.





"LALELİ'DE DÖVİZ BÜROLARINDAN ÇANTALAR DOLUSU PARA BOZDURDULAR"



İfadesinin devamında, CHP Parti Meclisi üyesi B.A'nın Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu aktaran T.E, "Kurultay döneminde Ö.N. ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı." dedi.