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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu'na hırsızlık göndermesi: Çalanların yüzüne tükürülür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 22:20 Güncelleme: 03.04.2025 23:03
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Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu’na hırsızlık göndermesi: Çalanların yüzüne tükürülür

CHP'nin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olması beklenen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. Günlerdir parti delegeleri tarafından Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için imza kotasının sağlanmasına yönelik kampanya başlatıldığı iddia edilirken tartışmalara ilk kez açıklık getiren Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu açıklamasında 'Aday olursan yüzüne tükürürler' sözlerine ilişkin sert sözler sarf ederek 'Çalanların yüzüne tükürülür ben çalmadım' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ise tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptığı belirtildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultayı öncesinde yeniden genel başkanlığa aday olacağı iddia edilmişti. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun aday olması için imza kampanyası başlattığı belirtilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin çoğunluğunun imzasıyla yeniden aday olmasının önü açılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halihazırda elinin güçlü olması nedeniyle bu girişimin başarıya ulaşma ihtimali düşük görülmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmayacağı konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

Genel başkanlık yarışında aday olup olmayacağına yönelik sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'ndan konuya yönelik ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu günlerdir konuşulan adaylığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak aday olmayacağını ifade etti.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

21. Olağan Kurultayı'nda aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında aldığı kararın nedenini açıklarken tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı gönderme ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu "Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam." dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şu sözleri söyledi:

Aday olmama kararımın nedeni, 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara." ifadelerini kullandı.

CHP’de Kılıçdaroğlu sesleriCHP’de Kılıçdaroğlu sesleri CHP'DE KILIÇDAROĞLU SESLERİ

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