Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu’na hırsızlık göndermesi: Çalanların yüzüne tükürülür

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında aldığı kararın nedenini açıklarken tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı gönderme ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu "Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam." dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şu sözleri söyledi:

Aday olmama kararımın nedeni, 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara." ifadelerini kullandı.