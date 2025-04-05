Bayram sonrası trafik kilitlendi! Otoyollar ve kavşaklar tıkandı

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43 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 'KİLİT KAVŞAK'TA HAREKETLİLİK

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale de dönüş yolculuğunun etkisiyle yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Türkiye'nin 43 ilini birbirine bağlayan güzergâhta hareketlilik dikkat çekerken, trafik polisleri olası aksamalara karşı kavşaklarda ve yoğun bölgelerde görev yaptı. Karayolları ekipleri, bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapatarak yönlendirme sağladı.