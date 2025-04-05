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Bayram sonrası trafik kilitlendi! Otoyollar ve kavşaklar tıkandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 23:06 Güncelleme: 05.04.2025 23:34
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Bayram sonrası trafik kilitlendi! Otoyollar ve kavşaklar tıkandı

Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar, Türkiye'nin birçok önemli güzergâhında yoğun trafiğe neden oldu. Çeşitli bölgelerden mega kente dönüş yapan tatilciler, belli ana noktalar ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kocaeli, Bolu, Kırıkkale ve Tekirdağ güzergâhlarında ise araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, Türkiye'nin önemli karayolu bağlantı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul yönüne doğru ilerleyen güzergâhlarda araç trafiği yer yer duraksıyor. Emniyet ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için geniş önlemler aldı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

KOCAELİ KESİMİNDE TRAFİK KİLİT!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, İstanbul istikametinde dönüş yolculuğuna geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Trafik, Kandıra Gişeleri çıkışı sonrası Bekirdere Rampası, Gültepe ve Korutepe Tünelleri çıkışına kadar uzanan bölgede yavaşladı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler ilerlemekte zorlandı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

BOLU DAĞI TÜNELİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Otoyolun Bolu kesiminde, özellikle Bolu Dağı Tüneli çevresinde araç yoğunluğu dikkat çekti. Ankara yönü normal seyrini korurken, İstanbul yönünde akıcı ama yoğun trafik gözlendi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı sürücüler alternatif olarak Abant Kavşağı'ndan çıkarak D-100 kara yolunu tercih etti.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri Bolu genelinde önlem alarak trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Yoğunluğun pazar günü de sürmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

43 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 'KİLİT KAVŞAK'TA HAREKETLİLİK

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale de dönüş yolculuğunun etkisiyle yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Türkiye'nin 43 ilini birbirine bağlayan güzergâhta hareketlilik dikkat çekerken, trafik polisleri olası aksamalara karşı kavşaklarda ve yoğun bölgelerde görev yaptı. Karayolları ekipleri, bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapatarak yönlendirme sağladı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK

Benzer bir yoğunluk, Tekirdağ-İstanbul yolunda da görüldü. Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde araç trafiği zaman zaman yavaşladı. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyararak güvenli sürüş çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde dönüş yolculuğunun etkisinin özellikle hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri sabırlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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