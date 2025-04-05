Yaşam

Bayram tatilinde acı bilanço! 7 gününde 62 kişi can verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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Bayram tatilinde acı bilanço! 7 gününde 62 kişi can verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı."

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