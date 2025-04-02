Bayram tatili dönüşü başladı: Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yoluna çıktı. Gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 05:21

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Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle bazı tatilciler İstanbul'a doğru yola çıktı. Sürücüler trafiğe yakalanmamak için erkenden yola koyulurken Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Bayramın son gününde yola çıkanlar, otoyolun Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy mevkileri arasında yoğunluk oluşturuyor.

Otoyolun Düzce gişeleri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan yaklaşık 10 kilometrelik kısmında artan yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım İstanbul yönüne doğru akıcı yoğunlukta seyrediyor.

KOCAELİ

Otoyolun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle başlayan yoğunluk, akşam ve gece saatlerinde de sürüyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor.

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