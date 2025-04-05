İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Firari Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması flaş gelişme yaşandı. Bu kapsamda ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranan firari reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Ketenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu kapsamda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kaan Ketenci yakalandı.
19 Mart'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firari durumda bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı.
Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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