Özel’in ekonomiyi hedef alan skandal çağrısına AK Parti’li Yayman’dan sert tepki: Yolsuzluğu unutturmak için hedef saptırıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber ekranlarında Özelîn skandal çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu. (ahaber.com.tr)

"YOLSUZLUĞU UNUTTURMAK İÇİN HEDEF SAPTIRIYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin 'İç cepheyi güçlendirelim' yaklaşımına karşı Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için yerli ve milli markaları zayıflatmak isteyen, küçük esnafı iflasa sürüklemek isteyen ve en önemlisi Türkiye'nin toplumsal birliğini ve düzenini bozmak isteyen dış güçlerin psikolojik savaşına alet olan bir CHP ile karşı karşıyayız. Devlete karşı bir güvensizlik aşılamak istiyorlar. Küresel sermayaye karşı bir alan açmak isteyerek yargıdan kaçmak için gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içindeki iktidar mücadelesini kapatmak için sokak ve boykot çağrısı yapmaktadır. Meselenin ana düşüncesi, yolsuzlukları örtmeye çalışmaktır.

"İSRAİL'İN ENSTRÜMANI HALE GELDİ"

CHP tarihin yanlış tarafında durarak tarihi anlamamaktadır. Anadolu'nun değerlerine yabancıdır ve bu yabancılaşma durumunu siyasi krize sürüklenmiştir. Biz daima AK Parti olarak CHP'nin her zaman bir iktidar partisi olarak güçlü bir parti olmasını isteriz. CHP belli ki sokağın şehvetine kapılmış durumdadır. Toplumsal muhalefeti boykot ve şantaj diliyle ürkütmektedir. Bu CHP'yi siyasetsizliğe mahkum ederek dar alana sıkıştırmaktadır. Demokrasinin alanı içerisinde bir iktidar alternatifi olmak yerine CHP, İsrail'in bir enstrümanı haline getirmek durumda kalmıştır.Türk milleti asla bunları yok sayamaz.