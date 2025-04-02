Özel'in ekonomiyi hedef alan skandal çağrısına AK Parti'li Yayman'dan sert tepki: Yolsuzluğu unutturmak için hedef saptırıyorlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da tüketimi durdurmak için yaptığı skandal çağrısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yayman CHP'nin siyasi kriz yaşadığını ve milli markaların zayıflatılmak istendiğine dikkat çekerken 'Markaları zayıflatmak isteyen, küçük esnafı iflasa sürüklemek isteyen ve en önemlisi Türkiye'nin toplumsal birliğini, düzenini bozmak isteyen dış güçlerin psikolojik savaşına alet olan bir CHP ile karşı karşıyayız.' ifadelerini kullandı. Yayman CHP'nin devlete karşı bir güvensizlik aşılamak istendiğini ifade ederken 'CHP'de yabancılaşma durumunu siyasi krize sürüklenmiştir. Biz daima AK Parti olarak CHP'nin her zaman bir iktidar partisi olarak güçlü bir parti olmasını isteriz.' dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz haftadan bu yana birçok markayı kendilerince boykot listesine ekleyerek tehditler savurmuştu. Özel dün sosyal medya üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alarak yeni bir skandala daha imza atarak 2 Nisan'da tüketimi durdurma çağrısında bulundu. Çağrıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınına katılarak duruma tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'ın A Haber'de yaptığı açıklamalarından satır başları...
CHP SİYASİ KRİZ YAŞIYOR
Özgür Özel'in bu çağrısı CHP'nin içine düştüğü ideolojik krizin siyasal bir ispatıdır ve tüm dünyaya ilan edilmesidir. CHP siyaset üretmek yerine milletin derdiyle dertlenmek yerine milletin iradesine saygı duymadan iktidarın yolunu dış dünyada ve büyükelçiliklerden aradığını ortaya koydu. CHP'liler bugün geldiğimiz noktada manda ve himayeye karşı çıkan Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmıştır. Özel'in çağrısı ve dış dünyadan medet umma yaklaşımı CHP'nin girdiği siyasi ve ideolojik krizin açıkça yansımasıdır.
"YOLSUZLUĞU UNUTTURMAK İÇİN HEDEF SAPTIRIYOR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin 'İç cepheyi güçlendirelim' yaklaşımına karşı Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için yerli ve milli markaları zayıflatmak isteyen, küçük esnafı iflasa sürüklemek isteyen ve en önemlisi Türkiye'nin toplumsal birliğini ve düzenini bozmak isteyen dış güçlerin psikolojik savaşına alet olan bir CHP ile karşı karşıyayız. Devlete karşı bir güvensizlik aşılamak istiyorlar. Küresel sermayaye karşı bir alan açmak isteyerek yargıdan kaçmak için gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içindeki iktidar mücadelesini kapatmak için sokak ve boykot çağrısı yapmaktadır. Meselenin ana düşüncesi, yolsuzlukları örtmeye çalışmaktır.
"İSRAİL'İN ENSTRÜMANI HALE GELDİ"
CHP tarihin yanlış tarafında durarak tarihi anlamamaktadır. Anadolu'nun değerlerine yabancıdır ve bu yabancılaşma durumunu siyasi krize sürüklenmiştir. Biz daima AK Parti olarak CHP'nin her zaman bir iktidar partisi olarak güçlü bir parti olmasını isteriz. CHP belli ki sokağın şehvetine kapılmış durumdadır. Toplumsal muhalefeti boykot ve şantaj diliyle ürkütmektedir. Bu CHP'yi siyasetsizliğe mahkum ederek dar alana sıkıştırmaktadır. Demokrasinin alanı içerisinde bir iktidar alternatifi olmak yerine CHP, İsrail'in bir enstrümanı haline getirmek durumda kalmıştır.Türk milleti asla bunları yok sayamaz.
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