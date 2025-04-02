AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman A Haber’de: Özel yolsuzluğu unutturmak için hedef saptırıyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot ve sokak çağrılarına sert tepki gösterdi. Yayman, "Sayın Özgür Özel'in bu çağrısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü ideolojik ve siyasal krizin ispatıdır." dedi. CHP’nin parti içi iktidar mücadelesini örtbas etmek için sokak hareketleri ve boykot çağrıları yaptığını belirten Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi, parti içindeki iktidar mücadelesini kapatmak için sokak ve boykot çağrısı yapmaktadır. Meselenin ana fikri, yolsuzlukları örtmeye çalışmaktır." ifadelerini kullandı. Yayman, CHP’nin halkın iradesi yerine dış elçiliklerde iktidar arayışına girdiğini vurgulayarak, bu tür girişimlerin millet nezdinde karşılık bulamayacağını söyledi.

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