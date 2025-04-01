Ticaret Bakanı Bolat’tan A Haber’de vatandaşlara çağrı: 2 Nisan günü alışveriş yapmaya davet ediyorum

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da (yarın) tüketimi durdurma ve boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat "boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanlara tazminat davası açabileceğini" açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları...

Boykot çağrıları ekonomiye sabotaj girişimidir. Özellikle haksız kazanç rekabet unsurları içermektedir. Kendilerini ülkenin efendisi ve sahibi zanneden, 'biz ne istersek o olur' anlayışıyla hareket eden ama 22 yıldır hüsrana uğrayan, kendilerini birinci sınıf üstenci vatandaş görüp, halkımızın çok büyük çoğunluğunu adeta ikinci sınıf vatandaş görme kibrine ulaşan ve sınıfsal üstünlük savaşı veren dar çerçevedeki lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi olarak görüyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİSİ SEKTEYE UĞRATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Belediyelerinde konserler ve festivaller başlayan soruşturmalar ve yolsuzluk operasyonu halkta tepki doğurunca gündemi değiştirmek için sokak gösterileri düzenlemeye, gençleri tahrik ederek, kamu otoritesine karşı bozguncu ve yıkıcı zehirli tahriklere sapmaya başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla halkta ciddi bir karşılık bulunduğunu gördüklerinde gündemi değiştirmeye çalışarak Türkiye ekonomisine darbe vurmaya girişimlerine bel bağlamaya başladılar. Bunun ilki gündemi değiştirmek ve yolsuzluk soruşturmasını unutturmaya çalışmak, ikinci amacı ise halkımıza, işçimize, esnafımıza zarar verecek eylemlerle Türkiye ekonomisinin iyiye giden göstergelerini geriletmeye çalışarak süreci sekteye uğratmaya çalışılıyor.