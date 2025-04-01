Ticaret Bakanı Bolat'tan A Haber'de vatandaşlara çağrı: 2 Nisan günü alışveriş yapmaya davet ediyorum
Bakan Bolat A Haber canlı yayınında katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini ifade etti. Ticaret Bakanı ayrıca ekonomiyi hedef alan bozguncu zihniyete karşı 2 Nisan günü tüm vatandaşları alışveriş yapma çağrısına davet etti. Bolat vatandaşlara '3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım. Ülkede kaos çıkarmaya alışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim.' ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da (yarın) tüketimi durdurma ve boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat "boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanlara tazminat davası açabileceğini" açıkladı.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları...
Boykot çağrıları ekonomiye sabotaj girişimidir. Özellikle haksız kazanç rekabet unsurları içermektedir. Kendilerini ülkenin efendisi ve sahibi zanneden, 'biz ne istersek o olur' anlayışıyla hareket eden ama 22 yıldır hüsrana uğrayan, kendilerini birinci sınıf üstenci vatandaş görüp, halkımızın çok büyük çoğunluğunu adeta ikinci sınıf vatandaş görme kibrine ulaşan ve sınıfsal üstünlük savaşı veren dar çerçevedeki lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi olarak görüyoruz.
TÜRKİYE EKONOMİSİ SEKTEYE UĞRATILMAYA ÇALIŞILIYOR
Belediyelerinde konserler ve festivaller başlayan soruşturmalar ve yolsuzluk operasyonu halkta tepki doğurunca gündemi değiştirmek için sokak gösterileri düzenlemeye, gençleri tahrik ederek, kamu otoritesine karşı bozguncu ve yıkıcı zehirli tahriklere sapmaya başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla halkta ciddi bir karşılık bulunduğunu gördüklerinde gündemi değiştirmeye çalışarak Türkiye ekonomisine darbe vurmaya girişimlerine bel bağlamaya başladılar. Bunun ilki gündemi değiştirmek ve yolsuzluk soruşturmasını unutturmaya çalışmak, ikinci amacı ise halkımıza, işçimize, esnafımıza zarar verecek eylemlerle Türkiye ekonomisinin iyiye giden göstergelerini geriletmeye çalışarak süreci sekteye uğratmaya çalışılıyor.
"CHP '28 ŞUBATÇI' YAKLAŞIM İÇİNDE"
Sosyal medyada kimliğini saklayarak yerli ve milli markalara karşı 28 Şubatçı yaklaşımlardan sonra 2 Nisan günü "Ticareti durduralım" galiz ve bozguncu çabaya giriştiler. Bunları yapanlar sosyal medyadan tespit ediliyor. Zaten adalet mekanizması da harekete geçti. Tüketim gücünü durdurarak ekonomiye zarar vereceğiz algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Halkımız zehirli bu dile karşı dikkatli olmalılar. Ülkenin Ticaret Bakanlığı olarak ticareti geliştirmek bizim görevimizdir.
"2 NİSAN GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"
Türkiye'de kamu düzeninin bozulmasını istemeyenler ana muhalefetin ve yandaşlarının bozguncu ve zehirli diline itibar etmesinler. Üretimi, ticareti hep birlikte alışverişi arttıralım. Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını diliyorum. Türkiye'de güçlü bir devlet ve ittifak vardır. Adalet emniyet, ekonomi, milli savunma çelik yürek gibi dimdik ayaktadır. Geçmişte bozguncular nasıl hüsrana uğradıysa yine hüsrana uğrayacaklardır.
Vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. 3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım. Ülkede kaos çıkarmaya alışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim.
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