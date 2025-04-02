02 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki! "Tehlikeli bir adımdır"

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki! "Tehlikeli bir adımdır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 19:58 Güncelleme: 02.04.2025 20:29
ABONE OL
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Tehlikeli bir adımdır

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir. ' ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur.


Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Tehlikeli bir adımdır Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Tehlikeli bir adımdır Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Tehlikeli bir adımdır

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör