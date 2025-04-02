KKTC’de kriz büyüyor! Başörtülü öğrenci okula alınmadı | A Haber ekibi o okulda: KKTC'yi ikiye bölen bir toplumsal gerilim!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü nedeniyle okula alınmaması büyük tartışmalara yol açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu'ndan yaptığı yayında, 'Yıl 2025 ama 28 Şubat’ın hortlatıldığı nokta burası KKTC.' diyerek yaşanan krizin ciddiyetine dikkat çekti. Hükümetin 'bone ve bandana' şartı getiren düzenlemesi tepki çekerken, sendikalar ve bazı okul yönetimleri protesto eylemleri düzenledi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri okula alınmazken, KKTC Başbakanı yaşanan gerilimi doğrulayarak, konunun daha geniş bir istişare süreci ile ele alınacağını açıkladı. Başkent Lefkoşa’daki eylemler, ülkede yeni bir toplumsal ayrışmaya yol açtı. İşte Ata Gündüz Kurşun'un yaşanan olaya ilişkin açıklamaları...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan başörtüsü krizi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü nedeniyle okula alınmaması tepkilere yol açarken, tartışmalar büyümeye devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lefkoşa'dan aktardığı haberinde, yaşanan gelişmeleri detaylarıyla anlattı.
"28 ŞUBAT'IN HORTLATILDIĞI NOKTA BURASI!"
Kurşun, KKTC'de yaşanan olayların, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü yasaklarını hatırlattığını vurgulayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikiye bölünmüş durumda. Malum 28 Şubat'ın 28. yıldönümündeyiz, yıl 2025 ama o 28 Şubat'ın hortlatıldığı nokta işte burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.
Başörtüsü tartışmalarının Mart ayının ortalarında başladığını belirten Kurşun, "Başörtülü bir kardeşimiz, ortaokul son sınıfta okuyan bir öğrenci, başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmadı. Daha sonra da tartışmalar arka arkaya başladı. Bakanlar Kurulu toplandı, hatta okul yönetimi karara tepki olarak derslere girmemeye başladı. Yani öğrencilerin eğitim hakkı da ellerinden alındı." dedi.
BAŞÖRTÜSÜNE "BONE VE BANDANA" ŞARTI!
Bakanlar Kurulu, yaşanan gerilim üzerine yeni bir karar alarak, başörtülü öğrencilerin okullara yalnızca bone ve bandana ile girebileceğini duyurdu. Ancak bu karar da eğitim camiasında yeni bir krize neden oldu. Birçok okul yönetimi bu düzenlemeyi protesto etti ve hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Son olarak, başörtüsüyle ilgili yasa tasarısının okulların inisiyatifine bırakıldığı açıklandı.
Ancak tartışmalar bununla da sona ermedi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yaşanan süreci yerinde incelemek için okula gittiklerinde, okul yönetimi ve sendikalar tarafından adeta barikat kurularak içeri alınmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı, ülkede bir toplumsal gerilim yaşandığını kabul ederek, "Bu konuyu daha geniş bir istişare süreci ile ele alacağız." dedi.
LEFKOŞA'DA EYLEM GERGİNLİĞİ
Başkent Lefkoşa'da konuyla ilgili protesto gösterileri de düzenlendi. Eğitim sendikalarının katıldığı eylemde, başörtüsüne karşı çıkan gruplar hükümetin kararlarına sert tepki gösterdi. Eylemler, KKTC'deki siyasi bölünmeyi de gözler önüne serdi. En sert tepki ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yetkilileri, "Bu eylemi yapanlar, tek devletle federatif çözüm isteyen solculardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Kurşun şu an için okuluna gidemeyen başörtülü öğrencinin durumu belirsizliğini koruduğunu ve nasıl işlenecek ve sendikaların tavrı nasıl olacak onu da zaman göstereceğini ifade etti.
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