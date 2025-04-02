KKTC’de kriz büyüyor! Başörtülü öğrenci okula alınmadı | A Haber ekibi o okulda: KKTC’yi ikiye bölen bir toplumsal gerilim!

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

BAŞÖRTÜSÜNE "BONE VE BANDANA" ŞARTI!

Bakanlar Kurulu, yaşanan gerilim üzerine yeni bir karar alarak, başörtülü öğrencilerin okullara yalnızca bone ve bandana ile girebileceğini duyurdu. Ancak bu karar da eğitim camiasında yeni bir krize neden oldu. Birçok okul yönetimi bu düzenlemeyi protesto etti ve hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Son olarak, başörtüsüyle ilgili yasa tasarısının okulların inisiyatifine bırakıldığı açıklandı.

Ancak tartışmalar bununla da sona ermedi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yaşanan süreci yerinde incelemek için okula gittiklerinde, okul yönetimi ve sendikalar tarafından adeta barikat kurularak içeri alınmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı, ülkede bir toplumsal gerilim yaşandığını kabul ederek, "Bu konuyu daha geniş bir istişare süreci ile ele alacağız." dedi.

LEFKOŞA'DA EYLEM GERGİNLİĞİ

Başkent Lefkoşa'da konuyla ilgili protesto gösterileri de düzenlendi. Eğitim sendikalarının katıldığı eylemde, başörtüsüne karşı çıkan gruplar hükümetin kararlarına sert tepki gösterdi. Eylemler, KKTC'deki siyasi bölünmeyi de gözler önüne serdi. En sert tepki ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yetkilileri, "Bu eylemi yapanlar, tek devletle federatif çözüm isteyen solculardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kurşun şu an için okuluna gidemeyen başörtülü öğrencinin durumu belirsizliğini koruduğunu ve nasıl işlenecek ve sendikaların tavrı nasıl olacak onu da zaman göstereceğini ifade etti.