AK Parti’den CHP’nin boykot çağrısına yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeşitli yayın organları ile sosyal medya hesabı üzerinden boykot çağrısı yapmasına ilişkin konuştu. İstanbul'da alışverişi teşvik için esnaf ziyareti yapan Özdemir, CHP'nin buradaki amacının yolsuzlukları örtbas etmek olduğunu belirterek, "Bu bencil ve kirli eyleme karşı çıkmak için bugün alışverişteyiz. Kazanan sizin şahsi ikballeriniz değil, Türk ekonomisi olacak" dedi.