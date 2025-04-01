Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda “dönüş trafiği” alarmı
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Cumartesi günü başlayan 4 günlük bayram tatilinin ardından tatilciler dönüş yolculuğuna geçti. Kamu çalışanları için 9 güne uzatılan tatil süresini tamamlayanlar da dönüş hazırlıklarına başladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, özellikle İstanbul yönünde trafik yoğunluğu artıyor. Güzergahta güvenliği sağlamak için jandarma ve kara yolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
ANADOLU OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTIYOR
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor. Bekirdere Rampası, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK AKICI İLERLİYOR
D-100 kara yolunun Karabük-Gerede, Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde sürücüler yoğun bir dönüş trafiğiyle karşı karşıya. Ancak trafik akışı büyük ölçüde devam ediyor.
YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Trafik ekipleri, yollarda herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı. Yetkililer, sürücülerin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.
SAKARYA KESİMİNDE TRAFİK RAHAT
Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafiğin normal seyrettiği bildirildi. Uzun tatili hafta sonuna kadar uzatanların ise ilerleyen günlerde yoğunluğu artırması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Hayatınızın en büyük engeli seçtiğiniz kapının arkasında
- Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak evli mi, ne iş yapıyor?
- Nikah tarihini alanlara güzel haber! Evleneceklere beyaz eşya ve mobilyada indirim başlıyor
- Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve polikinikler çalışıyor mu?
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
- Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...