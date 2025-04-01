Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda “dönüş trafiği” alarmı

Bayram tatili sona ererken dönüş trafiği de başladı / AA

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Trafik ekipleri, yollarda herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı. Yetkililer, sürücülerin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

SAKARYA KESİMİNDE TRAFİK RAHAT

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafiğin normal seyrettiği bildirildi. Uzun tatili hafta sonuna kadar uzatanların ise ilerleyen günlerde yoğunluğu artırması bekleniyor.