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Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda “dönüş trafiği” alarmı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 19:58 Güncelleme: 01.04.2025 20:18
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Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda dönüş trafiği alarmı

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Cumartesi günü başlayan 4 günlük bayram tatilinin ardından tatilciler dönüş yolculuğuna geçti. Kamu çalışanları için 9 güne uzatılan tatil süresini tamamlayanlar da dönüş hazırlıklarına başladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, özellikle İstanbul yönünde trafik yoğunluğu artıyor. Güzergahta güvenliği sağlamak için jandarma ve kara yolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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ANADOLU OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor. Bekirdere Rampası, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü hareketliliği başladı / AAAnadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü hareketliliği başladı / AA

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK AKICI İLERLİYOR

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede, Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde sürücüler yoğun bir dönüş trafiğiyle karşı karşıya. Ancak trafik akışı büyük ölçüde devam ediyor.

Bayram tatili sona ererken dönüş trafiği de başladı / AABayram tatili sona ererken dönüş trafiği de başladı / AA

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Trafik ekipleri, yollarda herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı. Yetkililer, sürücülerin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

SAKARYA KESİMİNDE TRAFİK RAHAT

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafiğin normal seyrettiği bildirildi. Uzun tatili hafta sonuna kadar uzatanların ise ilerleyen günlerde yoğunluğu artırması bekleniyor.

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Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda dönüş trafiği alarmı Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda dönüş trafiği alarmı Tatilciler yollara döküldü! Köprü ve otoyollarda dönüş trafiği alarmı
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