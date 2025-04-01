İstanbul'da bayram trafiği: Yağmur nedeniyle yoğunluk yüzde 74'e yükseldi

Giriş Tarihi: 01.04.2025 05:05

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi. Megakentte Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu devam etti.