İstanbul'da bayram trafiği: Yağmur nedeniyle yoğunluk yüzde 74'e yükseldi
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde akşam saatleri yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Megakentte gece geç saatlere kadar trafik devam etti. İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde akşam saatleri yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Megakentte gece geç saatlere kadar trafik devam etti.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi. Megakentte Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu devam etti.
Geç saatlere kadar devam eden trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda yollardaki yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü. Küçükçekmece Sefaköy, Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.