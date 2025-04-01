Kahramanmaraş'ta emniyet amirinden acı haber!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açılamada "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı habere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini belirterek emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.
Yerlikaya'nın konuya ilişkin yaptığı paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:
"Milletimizin başı sağ olsun
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, makamı âli olsun."
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