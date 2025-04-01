Kahramanmaraş’ta emniyet amirinden acı haber!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açılamada "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı habere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini belirterek emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.