Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 can kaybı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 619 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.
Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı.
9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce;
528.654 araç denetlendi.
27.387 araca hız ve radar işlemi,
29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
- Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi