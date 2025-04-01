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Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 can kaybı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 11:07 Güncelleme: 01.04.2025 11:15
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Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 can kaybı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 619 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın X paylaşımıBakan Yerlikaya'nın X paylaşımı

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce;
528.654 araç denetlendi.
27.387 araca hız ve radar işlemi,
29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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