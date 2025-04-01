AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e A Haber’de tepki: Türkiye’yi kendi mülkleri zannediyorlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokasyon dolu adımlar atmaya devam etti. Önce sokağa çağrı yaptı, ardından Türkiye'nin yerli markalarını hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Bu provokatif adımlara bir yenisini ekleyen Özel, 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak adeta bir sabotaj girişiminde bulundu.

CHP liderinin bu girişimlerine karşı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber ekranlarında sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin boykot ve tüketimi durdurma çağrılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun başından beri CHP tarafından açık ya da örtülü bir şekilde örgütlendiği açıktır. 'Tüketimden gelen gücümüz, boykot' gibi ifadeler kullanıyorlar. Hani kendileri sık sık 'Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz', 'köklü bir partiyiz' diyorlar ya, işte bu çağrıları yapmaları bir siyasi partiye yakışmaz. Bu ancak marjinal bir örgütün yapabileceği bir durumdur. Sesini Türkiye'ye duyuramayınca, destek bulamayınca doğrudan Türkiye'ye zarar vermek gibi bir yaklaşım sergiliyorlar."

A Haber ekran görüntüsü

Çelik, CHP'nin bu tavrının yeni olmadığını belirterek, geçmişten bu yana benzer girişimlerde bulunduğunu vurguladı:

"Bir kere daha şunu görüyoruz ki CHP zihniyetinde Türkiye'yi kendi mülkleri zannetmek gibi bir durum söz konusu. Kendilerinin yönetemediği ve yönlendiremediği bir durumda, topyekûn zarar vermeye çalışıyorlar. Bunu bütün siyasi hayatımız boyunca yaşadık. Demokrasi yoluyla netice alamadıkları zaman vesayet yoluyla demokrasiyi ortadan kaldırmak isterler. Herhangi bir şekilde sandıktan istedikleri sonucu alamadıkları zaman sandığı sabote edecek girişimde bulunurlar."