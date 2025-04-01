Şaka değil 2025 İstanbul’u! İBB’nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı

Eski yapıların büyük bir kısmı yıkılmayı bekliyor, ancak her an kendiliğinden çökme riski taşıyor. (Sabah)

"YIKINTILARIN ARASINDA YAŞIYORUZ"



Murat Başar (40), "Yıkıntıların arasında yaşıyoruz. Bekliyoruz ama ortada herhangi bir proje yok. Her yer harabe, sadece yıkım yapıyorlar. Onu bile doğru düzgün yapmıyorlar. Boş binalara kimin girip çıktığı belli değil." ifadelerini kullandı.