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Şaka değil 2025 İstanbul'u! İBB'nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 08:47 Güncelleme: 01.04.2025 09:00
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Şaka değil 2025 İstanbul’u! İBB’nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı

İBB tarafından 2016 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projenin ilk etabında 2 bin 500 hak sahibi evlerine kavuşurken, 2019 yılında yıkılan cezaevinin olduğu bölgede projenin ikinci etabı olan kısım yıllardır tamamlanamadı. Mahalle sakinleri, boş binaların madde bağımlıları tarafından kullanıldığını, fuhuş yapıldığını ve yapılarının çökme riski taşıdığını belirtiyor. Geceleri mahallede dolaşmanın imkansız hale geldiği söylenirken vatandaşlar 'Yıkık binalardan taşlar düşüyor, yollar harabe. Hırsızlık da arttı, korkarak yürüyoruz' yorumunda bulundu. İşte detaylar...

İBB tarafından 2016 yılında başlatılan projenin ilk etabında 2 bin 500 hak sahibi, 2019'da yıkılan meşhur cezaevinin olduğu bölgede yapılan evlere yerleşti fakat projenin ikinci etabı 5 yıldır tamamlanamadı.

İSTANBUL'DA KORKU FİLM SAHNESİ

Projenin yarım kaldığı mahalle adeta bir deprem bölgesi izlenimi verirken korku filmi sahnelerini de aratmadı.

Yarım kalan projenin gölgesinde, mahalle sakinleri belirsizlik içinde yaşamaya devam ediyor. (Sabah)Yarım kalan projenin gölgesinde, mahalle sakinleri belirsizlik içinde yaşamaya devam ediyor. (Sabah)

MADDE VE FUHUŞ YUVASI

SABAH'a konuşan mahalleli, boş binalara madde bağımlılarının girdiğini, fuhuş yapıldığını ve yıkılmayan binaların çökme riski taşıdığını dile getirdi. Durumdan tedirgin olan ve diken üstünde yaşayan vatandaşlar, projenin devam etmesini istiyor.

"BU MAHALLEDE HUZUR YOK"

Mahalle sakini Turan Karahan (56), "Burada doğdum, büyüdüm. 56 yıldır buradayım. Yaklaşık 5 senedir sürüyor bu mağduriyetimiz. Madde bağımlıları kol geziyor. Tanımadığımız insanlar geliyor. Hurdacıların kavgaları oluyor. Bu mahallede huzur yok." ifadelerini kullandı.

Boş binaların duvarları dökülüyor, taşlar yola saçılıyor. Mahallede yürümek bile riskli hale geldi. (Sabah)Boş binaların duvarları dökülüyor, taşlar yola saçılıyor. Mahallede yürümek bile riskli hale geldi. (Sabah)

"BİZ ARTIK BURADA YAŞAMAKTAN YORULDUK"

Mahalle sakini Muammer Paker (23), "Boş binalara madde bağımlıları girip çıkıyor. Akşam ezanından sonra mahalleden geçilmiyor. Mağduruz, durum çok kötü. Yangın falan çıkartıyorlar. Biz artık burada yaşamaktan yorulduk. En azından bir proje olmayacaksa boş binalar yıkılsın, diken üstünde yaşamayalım. Bu binalar dokunsanız yıkılır, bir an önce önlem alınsın. Belirsizlik artık bitsin." yorumunda bulundu.

Eski yapıların büyük bir kısmı yıkılmayı bekliyor, ancak her an kendiliğinden çökme riski taşıyor. (Sabah)Eski yapıların büyük bir kısmı yıkılmayı bekliyor, ancak her an kendiliğinden çökme riski taşıyor. (Sabah)

"YIKINTILARIN ARASINDA YAŞIYORUZ"

Murat Başar (40), "Yıkıntıların arasında yaşıyoruz. Bekliyoruz ama ortada herhangi bir proje yok. Her yer harabe, sadece yıkım yapıyorlar. Onu bile doğru düzgün yapmıyorlar. Boş binalara kimin girip çıktığı belli değil." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, akşam ezanından sonra sokağa çıkmaktan korktuklarını söylüyor. (Sabah)Mahalle sakinleri, akşam ezanından sonra sokağa çıkmaktan korktuklarını söylüyor. (Sabah)

"BİNALARIN ÜZERİNDEN TAŞLAR DÜŞÜYOR"

Çocuğunu okula götürürken sürekli bu mahalleden geçen Nihal Yılmaz (48) ise "Çocuklarımız taştan topraktan yürüyemiyor. Evler yıkılacak gibi, binaların üzerinden taşlar düşüyor. Hırsızlıklar çok fazla, korkuyla giriyoruz bu mahalleye." dedi.

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Şaka değil 2025 İstanbul’u! İBB’nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı Şaka değil 2025 İstanbul’u! İBB’nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı Şaka değil 2025 İstanbul’u! İBB’nin kentsel dönüşüm faciası vatandaşı bıktırdı
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