Soykırım bakanı Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den İsrail'e sert tepki: "Suçları örtbas etmenin bir çabası"

Sözcü Çelik'in X hesabından yapılan açıklama | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

Sözcü Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

"SUÇLARI ÖRTBAS ETMENİN BİR ÇABASI"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı ve bölgede istikrarsızlığı artıran politikalarını hızlandırdığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir."