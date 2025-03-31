Soykırım bakanı Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den İsrail'e sert tepki: "Suçları örtbas etmenin bir çabası"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi. Bakanlık İsrailli bakanın açıklamalarını 'küstahça' olarak nitelendirerek reddetti ve bu tür 'temelsiz iddiaların' İsrail hükümetinin işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir' sözleriyle tepki göstererek 'Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir.' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işgal bakanına tepki göstererek 'İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir.' ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ: SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDE"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci bakana sert tepki göstererek sözlerinin yok hükmünde olduğunu kaydetti.
Sözcü Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.
Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.
Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."
"SUÇLARI ÖRTBAS ETMENİN BİR ÇABASI"
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı ve bölgede istikrarsızlığı artıran politikalarını hızlandırdığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir."
"TÜRKİYE HAKİKATİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEK"
Açıklamada ayrıca, İsrail'in propagandalarının Türkiye'nin hakikati dile getirme kararlılığını asla değiştirmeyeceği vurgulanarak, masum sivillerin haklarını savunmaya devam edileceği belirtildi.
Bakanlık, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini ve İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye devam edeceğini ifade etti.
"KÜSTAHLIK VE KABUL EDİLEMEZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işgal bakanının açıklamalarına sert tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir.
Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir. Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz!
SAAR BAŞKAN ERDOĞAN'I KÜSTAHÇA HEDEF ALMIŞTI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Saar'ın X açıklamasında "Gerçek yüzünü herkes gördü. Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle" diye yazmıştı.
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