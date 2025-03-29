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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'e tepki: CHP AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 17:23 Güncelleme: 29.03.2025 17:32
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Özgür Özel’e tepki: CHP AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ve boykot çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özdemir, açıklamasında, 'CHP, AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif. İngiltere’nin sessizliği ile kendisini “terk edilmiş hisseden” ve ABD’ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.' ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.

Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde çok sayıda polis memuru yaralandı.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Tüm bunlarla yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandal boykot çağrısı verirken Türkiye'yi de Batı'ya şikayet etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZDEMİR'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ve boykot çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki gösterdi

Özdemir'in açıklamaları şöyle: CHP, AK Parti'ye değil Türkiye'ye muhalif.
İngiltere'nin sessizliği ile kendisini "terk edilmiş hisseden" ve ABD'ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye kargaşa ile değil, demokrasi ve hukuk içinde ilerleyecektir. Biz, milletin huzurunu korumak için görev yapan polisimize sahip çıktığımız gibi, hiçbir gencimizin de sokak olaylarının içine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

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Biz, tarih boyunca zor zamanlarda kenetlenen, ortak değerleriyle güçlü kalan bir milletiz. Kardeşliğimizi, ortak geçmişimizi, birbirimize olan saygımızı hedef alan provokasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Malazgirt'te zafer kazanan, İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de destan yazan, 15 Temmuz gecesi sokakları hainlere dar eden milletiz! Tarihiyle, kültürüyle, inancıyla, vatanıyla bir bütün olanlarız. Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez.

Şiddet, nefret dili ve kutuplaştırıcı söylemler bu topraklara hiçbir zaman fayda getirmedi, getirmeyecek. Türkiye, sağduyu ile büyüyecek, adalet ve demokrasi ile güçlenecek. Hep birlikte, ortak akıl ve hukuk çerçevesinde hareket ederek ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Özgür Özel’e tepki: CHP AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Özgür Özel’e tepki: CHP AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Özgür Özel’e tepki: CHP AK Parti’ye değil Türkiye’ye muhalif
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