Özgür Özel provokasyonu ağzından kaçırdı: Polisi kör edebilirsiniz | Vandallardan polislere "asitli" "baltalı" saldırı
Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yapmıştı. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sergilenen provokasyonu bugün ağzından kaçırdı. Özel'in 'Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. Polisi kör edebilirsiniz' demesinin ardından vandallar polislere Saraçhane'de havai fişekle saldırdı. ODTÜ'de de ise hareketlilik sürüyor. Özgür Özel’in provokasyona sürüklediği vandallar, polise asitle saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İstanbul Saraçhane’de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı. Ankara'da da sokağa çıkan provokatörler güvenlik güçlerine balta ile saldırırken bir polis memuru ise yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı.
PROVOKASYON ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulundu. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.
ÖZEL'İN ÇAĞRISININ ARDINDAN SARAÇHANE'DE PROVOKASYON
Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor. Vandallar polislere havai fişekle saldırıyor. ODTÜ'de de hareketlilik sürüyor.
"POLİSE HAVAİ FİŞEK ATARSANIZ BUNU SAVUNAMAM"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sergilenen provokasyonu itiraf etti. Özel'in "Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam." demesinin ardından provokatörler polise havai fişekle saldırması dikkatlerden kaçmadı.
Özel, açıklamasında, "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran eylemci grupları; terör örgütü MLKP, terör örgütü Troçkistler, terör örgütü TKP, terör örgütü TKEP/L, terör örgütü TİKB/B, terör örgütü TKİP ve terör örgütü DSİH'in açık alan yapılanmalarının yönlendirdiği öğrenildi.
POLİSE ASİTLE SALDIRDILAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısının ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerde bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Günlerdir süren sokak provokasyonlarda detaylar gelmeye devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı.
Özgür Özel'in provokasyona sürüklediği vandalların polise asitle saldırdığı görüldü.
"SARAÇHANE'DE BU GECE YAPILAN GÖSTERİLERDE BİR POLİS MEMURUMUZA ASİT ATILDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı ve polis memurunun üniformasının görüntüsüne yer verildi.
ANKARA'DA VANDALLAR POLİSE BALTA İLE SALDIRDI
Özel'in sokak çağrısı sonrası Ankara'da, sokağa çıkan eylemciler polise saldırdı. Balta, pense ve tornavidayla polise saldıran eylemciler bir polis memurunu yaraladı. Ekipler, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade etti. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.
Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı. Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahale sonrası dağılan eylemciler, Meşrutiyet Caddesi üzerinde toplanmaya başladı. Burada yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HUKUK TANIMAZ ÇAĞRI: BU GECE HER YERDE OLABİLİRİZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hukuk dışı sokak çağrıları yapmaya devam etti. "Bu gece her yerde olabiliriz" diyerek kargaşa ortamı oluşturmak isteyen Özel, güvenlik güçlerini hedef alan marjinal gruplara zemin hazırladı.
MASKELİ VANDALLAR POLİSİMİZE KÜFÜR ETTİ
Saraçhane'de yasaklara rağmen provokasyon yapan maskeli vandallar, güvenlik güçlerine saldırdı. Polise ağır küfürler savuran gruba, emniyet güçleri müdahale etti.
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