CHP'li Suiçmez'in skandal sözlerine A Haber'de sert tepki: Bütün sorumluk Özgür Özel'in ve Muharrem İnce'nin sırtındadır
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Özgür Özel 'Sokağa çıkın' çağrısı yapmıştı. Provokatörler İstanbul ve Ankara'da başta olmak üzere sokaklarda taşkınlık çıkararak polise saldıran eylemler düzenledi. Yaşanan süreçte muhalefet kanadından pes dedirten açıklamalar yapılırken CHP'li milletvekili Sibel Suiçmez, emniyet mensuplarını hedef alarak tehditler savurdu. Suiçmez katıldığı bir programda 'Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek.' dedi. O sözler büyük tepki çekerken uzman isimler A Haber'de skandal sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Abdulkadir Selvi bir kadın olarak açıklamaların yüz karası olduğunu belirterek 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı. Eray Güçlüer ise yapılan saygısızlığa dikkat çekerek 'Ben bunlara insan diyemiyorum. Tamamen akıl yoksunluğudur' dedi. Gazeteci Murat Güçlüer ise söylenenlerin akıl tutulması olarak nitelendirirken 'Polise baltalı saldırı yaparak asit atanların bütün sorumluluğu Özgür Özel'in ve Muharrem İnce'nin sırtındadır.
Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve tutuklanmasının ardından CHP'liler sokakları karıştırmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal sokak çağrısının ardından provokatörler terör estirmeye ve polisleri hedef alarak sözde eylem adı altında vandallık yapmayı sürdürüyor. Provokatörler kamu malı ve tarihi eserler başta olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik ağır hakaretler etti.
CHP, Başkan Erdoğan'ın hayatını kaybeden annesine yapılan saygısızlığın arkasında dururken bir başka skandala daha imza attı. CHP'li milletvekili Sibel Suiçmez, Halk TV'de katıldığı yayında vandallara sahip çıkarak polis memurlarını hedef aldı. Suiçmez emniyet mensuplarına tehditler savurarak "Böyle düşman hukuku olabilir mi? Orada nasıl bir duygu ki o kolluk güçleri yakalamışlar götürüyorlar 15-20 kişi, birisi tekme atıyor birisi kafasına bir şey ile vuruyor. Bu gençler sahipsiz değil, bu gençlere sahip çıkacağız. Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek." dedi.
Canlı yayında edilen küfürlerin normal karşılanması üzerine tepki üstüne tepki aldı. A Haber ekranlarında Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına katılan uzman isimler, skandal sözleri değerlendirerek sert tepki gösterdi.
İşte o konuşmadan satır başları...
"YAZIKLAR OLSUN"
Gazeteci Abdulkadir Selvi: Bir kadın olarak açıklamalar yüz karasıdır. Geçmişte Meral Akşener'e 28 Şubat sürecinde generaller küfür etti, karşı çıktık. Başak Demirtaş'a Dilek İmamoğlu'na hakaret edildi karşı çıktık. Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesiyle derdiniz ne? Bir kadın olarak ilk önce sizlerin itiraz etmesi lazım ama lanet olsun. Ya bu kadınların namusuyla şerefiyle ne alıp veremediğiniz var. Ahlaksız insanlar. Aslında burada herkesten önce kadın olarak, anne olarak cevap vermesi lazımdı. Orada koro halinde küfrediliyor "Bu gençler sahipsiz değil, sahip çıkacağız. Normal bir şey" diyor. Yazıklar olsun.
"AKIL YOKSUNU"
Akademisyen Eray Güçlüer: Bu saygısızlığı bu kadar yüksek perdeden yapanlara ben insan diyemiyorum. Ahlak, hukuk, terbiye, nezaket yok. Bir milletvekilinde aradığı şeylerden biridir bu. Kendi annesine, kendisine bu şekilde küfür edilseydi tepkisi ne olurdu? Yine de bir gün devir döner ve bu kadına hakaret edilirse ben buna da karşı çıkarım. Ama bu nezaketi anlayamayacak kadar akıl yoksunudur.
EYLEMLER KÜRSÜDEN YÖNETİLİR
Gazeteci Murat Özer: Polis ekipleri izinsiz toplanan kalabalığın güvenliği sağlayabilmek için trafiğin akışını kontrol aldı. Kitlenize hakim olamıyorsanız o küfürlerin edildiği duyduğunuzda CHP tarafı kürsüden bir kez olsun 'Cumhurbaşkanı'nın annesine edilen hakareti reddediyoruz. Bu çok yanlış bir eylemdir' gibi sözler söylendiğini duydunuz mu? Kitle bir eylemde kürsüden yönetilir. Protesto gösterisini yapan siyasi parti kimse ortamdaki güvenlik önlemlerini önceden alır ve provokatif durumların çıkmasını önler.
SORUNLULUK ÖZEL VE İNCE'NİN SIRTINDADIR
Siz tahrik ediyorsunuz. Muharrem İnce 'İçinizde polise taş atan yüzü kapalı kişiler var ya onlar MİT mensubudur.' dedi. Burada diğer kitleye gidin savaşın diyor. Orada bunu diyen bir güvenlik gücü polis ne yapabilir. MİT PKK'yla mücadele ediyor. Libya'dan Karabağ'a kadar kahramanca savaşıyor. Siz terör eylemi yaptığını açıkça gördüğünüz kişilerin eylemini terörist bir faaliyet olduğunu kendiniz ikrar ediyorsunuz. Sonrada bunlar MİT mensubu diyorsunuz. Bu akıl tutulmasıdır. Bu adam cumhurbaşkanı adayı oldu. Meydanda bu çirkin hareketleri yapan, provokasyonları yapan, polise baltalı saldırı yaparak asit atanların bütün sorumluluğu Özgür Özel'in ve Muharrem İnce'nin sırtındadır.
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