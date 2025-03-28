CHP’li Suiçmez’in skandal sözlerine A Haber’de sert tepki: Bütün sorumluk Özgür Özel’in ve Muharrem İnce’nin sırtındadır

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"AKIL YOKSUNU"

Akademisyen Eray Güçlüer: Bu saygısızlığı bu kadar yüksek perdeden yapanlara ben insan diyemiyorum. Ahlak, hukuk, terbiye, nezaket yok. Bir milletvekilinde aradığı şeylerden biridir bu. Kendi annesine, kendisine bu şekilde küfür edilseydi tepkisi ne olurdu? Yine de bir gün devir döner ve bu kadına hakaret edilirse ben buna da karşı çıkarım. Ama bu nezaketi anlayamayacak kadar akıl yoksunudur.

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EYLEMLER KÜRSÜDEN YÖNETİLİR

Gazeteci Murat Özer: Polis ekipleri izinsiz toplanan kalabalığın güvenliği sağlayabilmek için trafiğin akışını kontrol aldı. Kitlenize hakim olamıyorsanız o küfürlerin edildiği duyduğunuzda CHP tarafı kürsüden bir kez olsun 'Cumhurbaşkanı'nın annesine edilen hakareti reddediyoruz. Bu çok yanlış bir eylemdir' gibi sözler söylendiğini duydunuz mu? Kitle bir eylemde kürsüden yönetilir. Protesto gösterisini yapan siyasi parti kimse ortamdaki güvenlik önlemlerini önceden alır ve provokatif durumların çıkmasını önler.