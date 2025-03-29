Özgür Özel'in "siyasi manda" talebi! Sıradaki durak Almanlar

Ekrem İmamoğlu ve çetesinin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokak çağrısı yapan CHP lideri Özel, diğer yanda da Türkiye'yi uluslararası arenada küçük düşürmek için adeta Batı'ya yalvarıyor. Geçtiğimiz günlerde BBC'ye röportaj veren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Ekir Starmer'e adeta yalvararak ‘terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?’ demişti. Bununla da yetinmeyen Özel soluğu Almanlarda aldı. Ülkesinde "adalet olmadığını" iddia eden CHP lideri siyasi manda talebini ise sürdürdü.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:02

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. İngilizlerden destek isteyen Özel şimdi de DW'ye konuşarak Türkiye'yi Almanlara şikayet etti.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır alan CHP zihniyeti, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek herkesin bildiği Türkiye karşıtı tutumunu yeniden hortlattı. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun düzeniyle ilgili tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türk halkından kopuk olduğunu gösterdi.

ŞİKAYET İÇİN SIRAYA GİRDİLER

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. Yerli ve milli olmadıkları bir kez daha ortaya çıkan CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, ardı ardına dünya medyasına demeçler verdi.

ABD, İNGİLTERE, ŞİMDİ DE ALMANYA

İlk olarak CNN International'a konuşan Özel, ardından BBC'ye verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğini söylemişti.

İNGİLİZ BAŞBAKANA YALVARDI

BBC'ye röportaj veren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi.

Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının derhal serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasını isteyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan kaçar mı?" ifadelerini kullandı.

BATI'NIN TEPKİSİ

Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:

"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız."

SKANDAL BOYKOT GİRİŞİMİ

Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu:

"Google Maps yoğunluk haritalarında boykot ettiğimiz yerlerde azalma olduğunu görüyoruz. Bu ideolojik bir çağrı değil, iktidar yanlısı bazı firmaların protestosu. Direnişimizi görmeyenlerin ekonomik kuruluşlarını hedef alıyoruz ve bu ciddi sonuç veriyor. Devam edeceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR

9. Milli İrade İftarı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel başkanı Özgür Özel'e sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor." dedi.

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