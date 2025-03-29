CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe mitinginde medyayı hedef aldı! Tepkiler çığ gibi... "Vandallığın bir başka boyutu"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe'de düzenlenen mitingde bazı medya kuruluşlarını tehdit ve boykot etti. Özel haddini aşarak Başkan Erdoğan'a yönelik 'darbeci ve cuntacı' ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel'e tepki yağdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Özgür Özel'e tehditlerine sert yanıt vererek 'Günlerdir “özgür basın” nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 'CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu.'' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.
Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde çok sayıda polis memuru yaralandı.
TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Tüm bunlarla yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandal boykot çağrısı verirken Türkiye'yi de Batı'ya şikayet etti.
ÖZGÜR ÖZEL MALTEPE MİTİNGİNDE TEHDİTLER SAVURDU
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu bulunan isimlerin yolsuzluğunu kapatmak için hem sokak çağrısı yaptı, hem Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti hem de partisinin provokasyon niteliği taşıyan mitingini göstermeyen TV kanallarını tehdit etti. Kendilerince "yeni boykot listesi" açıklayan Özel Maltepe'deki CHP mitingini göstermeyen TV kanallarına yüklendi. Doğuş Grubu bünyesinde bulunan NTV'ye seslenen Özel, 4 dakika süre verdi.
Verdiği sürenin dolmasına rağmen NTV yayına girmeyince Özel, yeni boykot listesini tek tek açıkladı: "NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız."
Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı: "Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel haddini de aşarak Başkan Erdoğan'a yönelik "darbeci ve cuntacı" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...
Özgür Özel'in skandal sözlerine birçok siyasetçiden tepki geldi. İşte o tepkiler...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.
Sn Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade "Yassıada zihniyeti"dir.
Sn Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini "Meclis" ve "anayasa" yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin "siyasi karargahı" CHP genel merkeziydi.
"YASSIADA ZİHNİYETİNE 'DIŞ VESAYET DAVETİYESİ' EKLEDİ"
Sn Özgür Özel ise "iç vesayetçiliğin markası" olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP'ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de "dış vesayet davetiyesi" eklemiş oldu.
"Safları netleştirelim" çağrısı iyi bir çağrı ama zaten her şey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn Özgür Özel ise CHP'nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır.
ÖZDEMİR'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ve boykot çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki gösterdi
Özdemir'in açıklamaları şöyle: CHP, AK Parti'ye değil Türkiye'ye muhalif.
İngiltere'nin sessizliği ile kendisini "terk edilmiş hisseden" ve ABD'ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye kargaşa ile değil, demokrasi ve hukuk içinde ilerleyecektir. Biz, milletin huzurunu korumak için görev yapan polisimize sahip çıktığımız gibi, hiçbir gencimizin de sokak olaylarının içine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN ÇOK SERT TEPKİ:
Basın özgürlüğünden söz edip basını tehdit yoluna kalkışan CHP lideri Özel'e çok sert sözlerle yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür! Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.
Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi.
Bursalı'nın açıklamaları şöyle: Düzenledikleri açık hava toplantısında, basın kuruluşlarının yayın politikalarına müdahale etmek ve boykot çağrılarıyla tehdit etmek, baskı kurmaktan başka bir şey değildir. Ülkemizin güzide yayın kuruluşlarını boykot çağrısıyla hedef yapmak, bir süredir sürdürdükleri vandallığın bir başka boyutudur.
Bağımsızlık, bugün hedef gösterdiğiniz kurum ve kuruluşların yaptığıdır. Bağımsızlık, alın teriyle, akıl teriyle aydınlık bir Türkiye için çalışan emekçilerin sizin gibilere rağmen ürettikleridir. Şunu iyi bilin ki Sayın Özel, bağımsızlık sizin anladığınız ve arzuladığınız türden bir vasıf değildir. Zira kimse sizin emir eriniz değildir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına jet yanıt geldi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."
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