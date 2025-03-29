29 Mart 2025, Cumartesi
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MSB'den acı haber! 1 asker şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 17:09
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MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı'nda 29 Mart'ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

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MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu
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