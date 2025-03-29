MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı'nda 29 Mart'ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."