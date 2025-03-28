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Sokak provokasyonlarına ilk iddianame! 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 20:25 Güncelleme: 28.03.2025 20:31
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Sokak provokasyonlarına ilk iddianame! 74 kişiye 3’er yıla kadar hapis talebi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık iddianame düzenlendi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bu kapsamda İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

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