Polis memurlarına pankartla hedef alan vandallara ders niteliğinde ayar!
Saraçhane'de toplanan vandallar günlerdir sokakları birbirine katıp taşkınlık çıkarmaya devam ederken açtıkları bir pankartla polis memurlarını hedef aldı. Provokatörler pankartta 'Okusaydınız polis olmazdınız' sözleri sosyal medyada ve vatandaşlar tarafından büyük tepki çekerken gazeteci Gaffar Yakınca A Haber canlı yayınında ele alınan görüntülere ilişkin ayar niteliğinde sözler söyledi. Yakınca Türk polisinin önemli bir bölümünün eğitimlerini itibarlı okullarda tamamladıklarını belirtirken vandallara 'Merdiven altı üniversitelerde kıytırık bölümlerde okuyup kendinizi entelektüel mi zannediyorsunuz? Şu hareketi yapana ne denir 'Cahil Cühela takımı' Daha neden orada olduklarını bile bilmiyorlar!' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözde eylem adı altında sokakları terörize etmeye çalışan Özgür Özel, yaptığı çağrılarla marjinal grupları ayaklandırarak sokaklara çağırdı. Günlerdir Saraçhane'de devam eden provokasyonlarda vandallar, polis ekiplerine peş peşe saldırılar düzenleyerek taş, sopa, asit, tornavida, balta gibi kesici ve delici aletlerle zarar vermeye çalıştı. Ekipler sağ duyulu şekilde eylemleri sonlandırmaları konusunda anonslarda bulunmasına rağmen duruma aldırış etmeyen provokatörler şimdi de açtıkları bir pankart ile polis memurlarını hedef aldı.
SKANDAL SÖZLER: "OKUSAYDIN POLİS OLMAZDIN"
Vandallar Saraçhane'de açtıkları bir pankart ile polis memurlarını hedef alarak skandal bir pankart açtı. Yüzlerini maskelerle kapatan provokatörlerin yazdığı pankartta "Okusaydın polis olmazdınız" sözleri yer aldı. Emniyet güçlerini yapılan saygısızlık başta sosyal medyada olmak üzere oldukça büyük tepkilere neden oldu.
VANDALLARA AYAR: CAHİL CÜHELA TAKIMI
Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber canlı yayınında katıldığı Sebep Sonuç programında polis memurlarını hedef alan pankarttaki yazıya ilişkin vandallara ayar niteliğinde sert tepki gösterdi. Yakınca programda yaptığı açıklamasında Türk Polis Teşkilatında çalışan polislerin önemli bir bölümü itibarlı düzgün mekteplerden mezun olan insanların olduğunu ve bu pankart açan provokatörlerin kendilerini ne zannettiklerini sorarak şu ifadeleri kullandı.
Yakınca; "Merdiven altı üniversitelerde kıytırık bölümlerde okuyup kendinizi entelektüel mi zannediyorsunuz? Şu hareketi yapana ne denir 'Cahil Cühela takımı'. Müslüman ülkedesin bir eylem yapıyorsun mercimek kadar aklın varsa camiye o hakaretin yapılmayacağını bilirsin. O hakareti yapmalarının sebepleri zır cahilliklerinden! Nerede olduklarının ne yaptıklarının farkında bile değiller. Hangi bostanda yetişiyorsa bu kabakla hocaları eğitim versin."
İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİREMİYORLAR
Üniversite dediğin şey çeşitliliktir. Birde şöyle bir romantizm çıkıyor. Bu çocuklar şöyle diplomalı böyle diplomalı, dil biliyor filan... Bunlara inanmayın daha iki kelimeyi bir araya getiremezler. Bana gelen mesajlardan biliyorum daha "dahi" anlamındaki -de ekinin ayrı mı birleşik mi yazıldığını bilmiyorlar. Bir tane -ki ekini doğru düzgün bilen yok. Daha konuştukları Türkçe'yi bilmiyorlar bırakın İngilizceyi. Biz bunlara laf anlatacağız birde. Evvela ilk önce tahsil yapmayı, edepli olmayı öğreneceksin. İnsanlara, hayvanlara tüm canlılara saygı duymayı öğreneceksin. Özellikle insanlarla bir toplumda nasıl yaşanır bunu öğreneceksin. Küfür ve hakaret etmemeyi öğreneceksin. Bunlar olursa olur. Ondan sonra senin boykotun işe yarar mı yaramaz mı tartışırız.
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