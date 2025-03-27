Polis memurlarına pankartla hedef alan vandallara ders niteliğinde ayar!



Gazeteci Gaffar Yakınca polis memurlarını hedef alan o sözlere sert tepki gösterdi. (A Haber ekran görüntüsü)

VANDALLARA AYAR: CAHİL CÜHELA TAKIMI

Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber canlı yayınında katıldığı Sebep Sonuç programında polis memurlarını hedef alan pankarttaki yazıya ilişkin vandallara ayar niteliğinde sert tepki gösterdi. Yakınca programda yaptığı açıklamasında Türk Polis Teşkilatında çalışan polislerin önemli bir bölümü itibarlı düzgün mekteplerden mezun olan insanların olduğunu ve bu pankart açan provokatörlerin kendilerini ne zannettiklerini sorarak şu ifadeleri kullandı.

Yakınca; "Merdiven altı üniversitelerde kıytırık bölümlerde okuyup kendinizi entelektüel mi zannediyorsunuz? Şu hareketi yapana ne denir 'Cahil Cühela takımı'. Müslüman ülkedesin bir eylem yapıyorsun mercimek kadar aklın varsa camiye o hakaretin yapılmayacağını bilirsin. O hakareti yapmalarının sebepleri zır cahilliklerinden! Nerede olduklarının ne yaptıklarının farkında bile değiller. Hangi bostanda yetişiyorsa bu kabakla hocaları eğitim versin."