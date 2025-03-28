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KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 19:08 Güncelleme: 28.03.2025 19:22
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KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, 'Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.' ifadelerine yer verdi.

KKTC'DE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ OKULA ALINMADI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı.

(Foto: AA)(Foto: AA)


Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı: KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.

Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.

Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

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KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir
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