KKTC’de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir

(Foto: AA)



Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı: KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.

Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.

Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.