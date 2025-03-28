KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandala tepki: İnsan haklarına aykırı bir fanatizmdir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, 'Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.' ifadelerine yer verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı.
Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı.
Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Çelik şu ifadeleri kullandı: KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.
Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.
Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.
Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu
- Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri
- Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Trafik ne zaman yoğun olacak?
- 2025 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
- Tuz hakkı nedir? Kadınlara neden tuz hakkı verilir?
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?