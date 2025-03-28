Bakan Tunç duyurdu! Uludağ’da meydana gelen otel yangınına ilişkin 4 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz gün 1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, yangın çıktı. Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi.