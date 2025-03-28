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Bakan Tunç duyurdu! Uludağ'da meydana gelen otel yangınına ilişkin 4 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 23:19 Güncelleme: 28.03.2025 23:39
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Bakan Tunç duyurdu! Uludağ’da meydana gelen otel yangınına ilişkin 4 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz gün Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta, hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Bakan Tunç, 'Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün 1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, yangın çıktı. Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Tunç, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;
▪️4 şüpheli tutuklanmış,
▪️2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

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