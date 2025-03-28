İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı.



Savcılık, Pehlivan'ı "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.



Hakimlik, Pehlivan'ın "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildiği öğrenildi.

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