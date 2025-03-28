Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi! 9 günlük ara tatil başlıyor

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor.Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak.

18 milyondan fazla öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.

İKİNCİ ARA TATİL BAŞLIYOR

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün dinlenecek, ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.

Tatil boyunca öğretmenlerin seminerleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.