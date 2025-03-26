Rekabet Kurulu’ndan Opet’e soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan önaraştırmada, OPET ile bayileri arasında akdedilen bayilik sözleşmeleri yürürlükte iken, bayilik faaliyetinin söz konusu olduğu arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin beş yılı aşacak şekilde kurgulandığı yönünde bulgular elde edildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bilindiği üzere, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa sözleşmelerinin ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşmeler vasıtasıyla dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süre ile Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabilmektedir. Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla, bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar.

Bu kapsamda, yürütülen soruşturmada OPET'in dikey anlaşmalar yoluyla Kanunu ihlal edip etmediği incelenecektir."