Müslümanları ve AK Partilileri hedef alan İlker Canikligil gözaltında! Eş zamanlı saldırı çağrısı yapmıştı

İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. (A Haber arşiv)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canikligil'in skandal paylaşım ve yayınlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. AK Parti seçmenini ve İslam'ı hedef alarak "alt sınıf" olarak ayrıştıran ve katliam çağrısında bulunan İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

'EXECUTE ORDER 66' NEDİR?

"Execute Order 66" kavramı, Star Wars serisinde geçen bir soykırıma atıf. Seride cumhuriyetçiler, birlikte yaşadıkları farklı etnik yapılara ve kendileri gibi düşünmeyen halka eş zamanlı bir saldırı başlatıyor ve herkesi sırtından vurarak katlediyor.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Flu Tv sahibi İlker Canikligil'in İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi yaptığı provokatif paylaşımları nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Canikligil soruşturma kapsamında gözaltına alındı.