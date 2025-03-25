Bakan Tunç’tan CHP’ye ’Kartalkaya’ tepkisi: Rapor çıktı niye sessizsiniz!

AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Tunç, Kartalkaya Oteli yangınına ilişkin çıkan bilirkişi raporu üzerinden muhalefete yüklendi. Tunç, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş, ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdiki sesleri çıkıyor mu? O zaman çıkın, evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız, rapor geldi, evet detaylı bir şekilde incelenmiş, 200'den fazla sayfa var, bütün mevzuat incelenmiş ve buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek" ifadelerini kullandı.

"78 CAN ÜZERİNDEN POLEMİK YAPTILAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftar sonrası partililere seslenerek Amasra'daki maden faciası sonrasında muhalefetin yaptığı siyasetin aynısını Kartalkaya'daki otel yangınında da yaptığını söyleyerek, "Sadece Amasra ile ilgili değil, aynı siyaseti Kartalkaya'daki otel yangınında da yaptılar. Kazadan bu yana hep onun üzerinden 78 canımız üzerinden polemik yapmaya utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin ana muhalefetini genel başkanı grup kürsülerinden birilerinin yargıdan kaçırılmak istendiğini ima ederek alçakça bir tutum içerisine girdi. 78 canımız, 36'sı çocuk, ucu nereye dokunursa dokunsun diyoruz. Ama o hayır diyor, ucu şuraya dokunmasın, oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem diyor. Sen mi karar vereceksin ona, ona yargı karar verecek. Bilirkişi raporu geldi, kimlerin, hangi kurumların sorumlu olduğunu belirlendi. Neredeyse bir hafta oluyor, neden hiç sesiniz çıkmıyor? Ucu nereye dokunursa dokunsun dedik" diye konuştu.

"MAHKEME DE BUNU TAKDİR EDECEK"

Bakan Tunç, bilirkişi raporunun ardından muhalefetin sessiz kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş, ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdiki sesleri çıkıyor mu? O zaman çıkın, evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız, rapor geldi, evet detaylı bir şekilde incelenmiş, 200'den fazla sayfa var, bütün mevzuat incelenmiş ve buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek. İtirazlar olabilecek dolayısıyla bugün ortaya çıkan rapor karşısında susuyorsanız o zaman iki yüzlüsünüz, işte bunlar böyle, işlerine geldikleri zaman yargı iyi, İşlerine gelmedikleri zaman kötü."

"ALGI ÇABASI İÇİNDELER"

İstanbul'daki adli soruşturmalara da değinen Bakan Tunç, İstanbul'daki adli soruşturmalara ilişkin "siyasi soruşturma" adı altında algı yapıldığını belirtti. "Bu tamamen adi bir olay" diyen Bakan Tunç, "Terör soruşturması var, bir de yolsuzluk soruşturması var. Bu ülkenin insanlarının hakkını, hukukunu, 16 milyon İstanbullunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Eğer onun parası çalınıyorsa onun imkanları bir yerlere peşkeş çekiliyorsa ve bu konudaki kuvvetli şüphe, ihbarlar yargıya intikal ediyorsa savcılar onları hasır altı mı edecek. İnceleyecek, soruşturacak ve bir karara varacak" diye konuştu.

"YARGIYI TEHDİT EDİYORLAR"

"Dolayısıyla biz burada kim suçlu, kim suçsuz diyebiliyor muyuz?" diyen Bakan Tunç, bu olaya yargının karar vereceğini dosyanın içerisindeki delillerin vakıf olmadan, dosyayı görmeden kişilerin savunması alınmadan, iddiaları görmeden direkt hüküm vererek peşin bir yargıyla 'yargıyı suçlayarak tehdit ediyorsunuz' dedi. Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmaları ilişkilendiriyoruz. Bekleyeceksin, sabırla bu ülkenin hakim ve savcıları dosyaya göre karar verir. Delillere göre karar verir. Varsa bir suç davayı açar. Yoksa da gereğini yapar. Dolayısıyla burada adli soruşturmalar üzerinden, propaganda yaparak, sokakları terörize ederek marjinal grupları polisimizle karşı karşıya getirerek bir yere varılamaz. Bu ülkenin huzurunu ve güvenliğini bu millet size bozdurmaz ve bozdurmayacak" diyerek cümlelerini sonlandırdı.