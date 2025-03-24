Tüm gözler Kabine’de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı 2 hafta aranın ardından bugün (24 Mart 2025) bir kez daha toplanacak. Kabine'de yine birbirinden önemli gündem maddelerinin olması bekleniyor.

İBB'YE TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.