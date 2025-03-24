24 Mart 2025, Pazartesi
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Tüm gözler Kabine'de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 07:10 Güncelleme: 24.03.2025 07:14
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Tüm gözler Kabine’de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması

Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Kabine'deki en önemli gündem maddesi İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması ve sonrasında yaşananlar olacak. Kabine'de ayrıca 'Terörsüz Türkiye' süreci, dış politikada yaşananlar ve Gazze'deki İsrail soykırımı konularının da ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı 2 hafta aranın ardından bugün (24 Mart 2025) bir kez daha toplanacak. Kabine'de yine birbirinden önemli gündem maddelerinin olması bekleniyor.

İBB'YE TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden birinin İBB'de yaşanan süreç olması bekleniyor. (AA)Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden birinin İBB'de yaşanan süreç olması bekleniyor. (AA)

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu. Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YOLUNDAKİ SON DURUM
Kabinede "Terörsüz Türkiye" konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.

Terörsüz Türkiye yolunda gözler PKK'nın kendisini feshedeceği kongreye çevrildi. (AA)Terörsüz Türkiye yolunda gözler PKK'nın kendisini feshedeceği kongreye çevrildi. (AA)

Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları, terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.

Kabine'de bir diğer gündem maddesinin de Gazze'de yaşananlar olması bekleniyor. (AA)Kabine'de bir diğer gündem maddesinin de Gazze'de yaşananlar olması bekleniyor. (AA)

GAZZE
İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.

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Tüm gözler Kabine’de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması Tüm gözler Kabine’de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması Tüm gözler Kabine’de! Masada en önemli gündem maddesi: İBB soruşturması
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