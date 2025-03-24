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Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan'a gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 09:20
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Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan’a gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan’a gidecek. Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın Bulgaristan'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

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Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan’a gidecek Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan’a gidecek Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan’a gidecek
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