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Kamu düzenini bozanlara müsamaha yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 05:34 Güncelleme: 24.03.2025 05:38
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Kamu düzenini bozanlara müsamaha yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti. Vali Gül, polise saldıranların tek tek tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Sokaklarda 5 gündür provokatif eylemler düzenlenerek polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldırıldığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emniyet teşkilatının, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü ifade eden Vali Gül, "Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." dedi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"HAK ETTİKLERİ CEZALAR VERİLECEK!"

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

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