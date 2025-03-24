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Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.03.2025 00:37
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Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yolsuzluk ve terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için sokaklara dökülen İBB’li vandallar, izinsiz gösteri düzenleyerek provokasyona girişti. Kamu düzenini bozmak için harekete geçen provokatörler, güvenliği sağlamak amacıyla barikat kuran polis ekiplerine saldırdığı görüntüler kamuoyunda tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, söz konusu marjinal gurupların nasıl örgütlendiğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Karataş, Ö.B. adlı bir kadın provokatörden bahsederek, “Özellikle üniversitelerde gençlerin buralara gelmesini sağladığı ve burada nasıl hareket etmeleri gerektiğini yönlendirdiği belirlenmiş” durumda olduğunu belirterek söz konusu provokatörün gözaltında olduğunu söyledi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aralarında İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil 48 şüpheli tutuklandı. Sözde tutuklamalara karşı protesto düzenleyen marjinal gurupların polise asit ve baltayla saldırdığı anlar da tepkilere neden oldu. Provokatör guruplara ilişkin önemli detayları aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, bu grupların nasıl örgütlendiğini ve nasıl faaliyetler içinde olduğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yolsuzluğa örtbas operasyonu, marjinal gruplar eylemcilerin arasında mı? Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PROVOKATÖRLERDEN ÖĞRENCİLERE EYLEM BASKISI!

ÖRGÜT ADINA MARJİNAL FAALİYET

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, marjinal örgütlerin yapılanmasına ilişkin önemli ayrıntılara değinerek bazılarının İstanbul Emniyeti tarafından tespit edildiğini söyleyerek, "Marjinal gruplar ve örgütler diyoruz. Bunların bazılarının tespitleri yapılmış. İstanbul Emniyeti, Ö.B. isimli bir kadın provokatörü takip ediyor ve burada bu işi organize eden, örgüt adına faaliyet gösterdiği sabit görülmüş. Özellikle üniversitelerde gençlerin buralara gelmesini sağladığı ve burada nasıl hareket etmeleri gerektiğini yönlendirdiği belirlenmiş. Bu kişi şimdi gözaltında. Yani marjinal gruplara üye oldukları tespit edilen çok sayıda isim var o noktada" ifadelerini kullandı.

"SİZ AKP'Lİ MİSİNİZ? SİZ TAYYİPÇİ MİSİNİZ?"

Üniversiteler içinde söz konusu provokotör grupların nasıl katılımcı topladıklarına ilişkin ayrıntı veren Karataş, Galatasaray Üniversitesinde yaşananlara ilişin şöyle konuştu:

Üniversitelerde de şöyle bir baskının da olduğu söyleniyor!

Galatasaray Üniversitesi'nde bazı öğrenciler bu eylemlere katılmak istemeyince sınıf içerisine girerek, "Siz AKP'li misiniz? Siz Tayyipçi misiniz?" diyerek öğrencilere baskı uygulandığı yönünde çokça şikayet geliyor.

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ÖĞRENCİLERE AKIL ALMAZ BASKI!

Peki, bunları kim yapıyor? Aslında öğrenciler değil, öğrencilerin içine sızmış ve marjinal örgütler adına faaliyet gösteren kişiler. İşte o isimlerden biri de Ö.B. adlı provokatör. Bunun gibi çok sayıda kişi var.

"ÇOCUKLARINIZIN HAYATI TEHLİKEDE!"

Bunun yanında, bu tür provokatör gösterilerini yalnızca öğrenciler değil, bazı öğretim görevlilerinin de desteklediği belirtiliyor. Burada aileler şuna dikkat etsin: Hayatı risk altında olan yalnızca polisimiz değil, kendi çocuklarınız da şu anda kimliği belirsiz, yüzleri kapalı, ellerinde sopa, ceplerinde taş, yakıcı maddeler ve hatta baltayla gezen provokatörlerle birlikte geziyor.

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Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı! Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı! Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı!
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