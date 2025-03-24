Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı! A Haber muhabiri tek tek anlattı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aralarında İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil 48 şüpheli tutuklandı. Sözde tutuklamalara karşı protesto düzenleyen marjinal gurupların polise asit ve baltayla saldırdığı anlar da tepkilere neden oldu. Provokatör guruplara ilişkin önemli detayları aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, bu grupların nasıl örgütlendiğini ve nasıl faaliyetler içinde olduğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yolsuzluğa örtbas operasyonu, marjinal gruplar eylemcilerin arasında mı? Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖRGÜT ADINA MARJİNAL FAALİYET

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, marjinal örgütlerin yapılanmasına ilişkin önemli ayrıntılara değinerek bazılarının İstanbul Emniyeti tarafından tespit edildiğini söyleyerek, "Marjinal gruplar ve örgütler diyoruz. Bunların bazılarının tespitleri yapılmış. İstanbul Emniyeti, Ö.B. isimli bir kadın provokatörü takip ediyor ve burada bu işi organize eden, örgüt adına faaliyet gösterdiği sabit görülmüş. Özellikle üniversitelerde gençlerin buralara gelmesini sağladığı ve burada nasıl hareket etmeleri gerektiğini yönlendirdiği belirlenmiş. Bu kişi şimdi gözaltında. Yani marjinal gruplara üye oldukları tespit edilen çok sayıda isim var o noktada" ifadelerini kullandı.

"SİZ AKP'Lİ MİSİNİZ? SİZ TAYYİPÇİ MİSİNİZ?"

Üniversiteler içinde söz konusu provokotör grupların nasıl katılımcı topladıklarına ilişkin ayrıntı veren Karataş, Galatasaray Üniversitesinde yaşananlara ilişin şöyle konuştu:

Üniversitelerde de şöyle bir baskının da olduğu söyleniyor!

Galatasaray Üniversitesi'nde bazı öğrenciler bu eylemlere katılmak istemeyince sınıf içerisine girerek, "Siz AKP'li misiniz? Siz Tayyipçi misiniz?" diyerek öğrencilere baskı uygulandığı yönünde çokça şikayet geliyor.