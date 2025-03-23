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İmamoğlu'nun eski danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti: Sesinizi yükseltin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 23:50 Güncelleme: 24.03.2025 00:41
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İmamoğlu’nun eski danışmanı Türkiye’yi Yunanistan’a şikayet etti: Sesinizi yükseltin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan bağlandığı Yunanistan televizyonunda Türkiye'yi şikayet ederek 'Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli.' diyerek yardım istedi.

CHP'li İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 44 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Tutuklamalar sonrası İçişleri Bakanlığı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Skandalların bitmediği CHP'de İmamoğlu'nun tutukluğuna karşı çıkan Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan Yunanistan'dan yardım istedi.

BATI'YA SİTEM ETTİ: YANIMIZDA OLMADILAR

Yunan televizyonu ve Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Turan, Batılı ülkelerin duruma tepki göstermediğini ve kendilerine destek vermediğini belirtti. Turan, "Bazı Batılı ülkelerin tepkileri, daha doğrusu tepkisizlikleri bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı." dedi.

İmamoğlu'nun eski danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet ettiİmamoğlu'nun eski danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti

Kendilerine en güçlü desteğin ve yaşananlara tepkinin Avrupa'daki belediye başkanlarından geldiğini belirten Turan"Onlar gerçekten seslerini yükselttiler. Ama hükümetler pek konuşmuyor." siteminde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ YUNANİSTAN'A ŞİKAYET ETTİ

Sözlerinin devamında Yunan dostlarına seslenen Turan, "Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." dedi.

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