İmamoğlu’nun eski danışmanı Türkiye’yi Yunanistan’a şikayet etti: Sesinizi yükseltin

İmamoğlu'nun eski danışmanı Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti

Kendilerine en güçlü desteğin ve yaşananlara tepkinin Avrupa'daki belediye başkanlarından geldiğini belirten Turan"Onlar gerçekten seslerini yükselttiler. Ama hükümetler pek konuşmuyor." siteminde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ YUNANİSTAN'A ŞİKAYET ETTİ

Sözlerinin devamında Yunan dostlarına seslenen Turan, "Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." dedi.