Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi

Bakan Yerlikaya'nın X paylaşımı

261 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.