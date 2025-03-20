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Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 09:43 Güncelleme: 20.03.2025 09:55
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Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 261 şüpheli hesabın belirlendiğini 37 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın X paylaşımıBakan Yerlikaya'nın X paylaşımı

261 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 34'Ü BOT HESAP

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."

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Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi
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