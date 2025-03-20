Sosyal medya trollerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 261 şüpheli hesabın belirlendiğini 37 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" dedi.
261 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 34'Ü BOT HESAP
Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...
- Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?
- A101'de Bayram indirimleri bugün başladı: Yetişen alır! Şeker ve lokumlar tezgahta
- CANLI | Kış bitmedi! Meteoroloji'den o illere fırtına ve kar uyarısı: Havalar ne zaman ısınacak?
- 2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Zeka testi: Kuşların arasında saklanan bukalemun nerede? 858 kişi denedi 34'ü başarılı oldu
- Emrah Bağdatlı kimdir? Emrah Bağdatlı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?
- İrtikap suçu nedir, ne anlama geliyor? Rüşvet ve İrtikap arasındaki fark nedir?
- Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?
- Naciye Aylin Ataay kimdir, ne iş yapıyor?
- Murat İlbak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlbak Holding ve CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak'ın hayatı...
- Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?