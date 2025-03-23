Tekne sahiplerinden UKOME’ye sert tepki! Tekne sahipleri Haliç’te eylemde
UKOME toplantısında 203 adet tekne plakasının iptal edilmesine tepki gösteren 50 tekne sahibi Haliç’te protesto düzenledi. Protestonun havadan görüntülendiği anlarda tekne sahipleri, korna çalarak duruma tepki gösterdi.
UKOME toplantısın sonrasında 203 tekne plakasının iptal edilmesine yönelik alınan karara tepki gösteren Tekne sahipleri Haliç'e açıldı. Hazırladıkları afişleri teknelerine asan 50 tekne sahibi korna çalarak tepkisini dile getirdi. İstanbul Boğazı'na açılan tekne sahiplerinin protestosu dronla havadan da görüntülendi.
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